GTA 3 Trilogie : l’existence des remakes confirmée sur le launcher du Rockstar

Des références aux remakes de GTA 3 Trilogie ont été repérées dans les notes de la dernière mise à jour du launcher de Rockstar. Ces références confortent un peu plus les rumeurs autour de l'existence de cette compilation HD à venir sur consoles et PC.

Comme vous le savez probablement, les rumeurs autour de l'existence d'une refonte HD des trois premiers GTA 3D, à savoir GTA 3, Vice City et San Andreas se font de plus en plus nombreuses sur la toile. Les noms des trois remastered ont par exemple sont par exemple apparus dans une fuite du GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia.

Le site spécialisé Kotaku est le premier à avoir évoqué cette compilation HD des trois premiers GTA, qui d'après leurs informations devrait arriver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/Series S, Nintendo Switch et PC d'ici la fin d'année 2021. Rockstar Dundee, studio anciennement connu sous le nom de Ruffian Games, serait aux manettes de ces remastered. Ils sont notamment connus pour leur travail sur la saga Crackdown.

Le launcher Rockstar dévoile l'existence du remastered GTA

Or, d'après nos confrères du site GameSpot, le launcher officiel de Rockstar a reçu récemment une nouvelle mise à jour dans laquelle on peut trouver des références aux remastered de la trilogie GTA. Les notes de la MAJ mentionnent des listes pour les version “Unreal” de GTA III, de GTA Vice City et de GTA San Andreas. Cela corrobore avec de précédentes rumeurs qui affirmaient que les trois jeux tourneraient sur l'une des versions du célèbre moteur Unreal d'Epic Games.

Ces révélations interviennent après qu'une commission d'évaluation coréenne ait publié un avis sur Grand Theft Auto – The Trilogy : The Definitive Edition, de quoi appuyer davantage l'existence du projet. Pour rappel, des fans travaillaient sur une refonte HD de GTA 3 et GTA Vice City. Sans surprise, Take-Two a décidé d'attaquer en justice les directeurs du projet pour violation des droits d'auteur. Concernant GTA 5, une version du jeu optimisée pour la PS5 et la Xbox Series X débarquera en mars 2022. Sony a confirmé la nouvelle lors du dernier Playstation Showcase. Le développement du titre a en effet pris du retard, comme l'a expliqué Rockstar dans un billet de blog.

Source : GameSpot