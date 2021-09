Un leaker a découvert une liste de jeux non officiels sur les serveurs du service GeForce Now de Nvidia. S’y trouvent les noms des versions « remaster » de GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. Outre une sortie prévue sur PC, cette nouvelle fuite apporte confirme un peu plus la première rumeur au sujet des remakes de ces trois épisodes sortis initialement sur PS2.

Grand Theft Auto III a clairement été un tournant dans l’histoire du jeu vidéo. Il y a un avant et un après. Cette première virée vengeresse dans les rues de Liberty City a marqué les esprits et a servi de base à tous les épisodes suivants. C’était en 2001, il y a vingt ans, sur PS2. Et cela a continué avec les deux autres jeux sortis sur la console : Vice City en 2002 et San Andreas en 2004. On les appelle communément « GTA Trilogy ».

Lire aussi – GTA VI : et si le jeu ne voyait jamais le jour sur PS5 et PS4 ?

Cette trilogie est jouable encore aujourd’hui, mais il y a deux contraintes. D’abord, le moteur 3D n’a pas été mis à jour depuis 20 ans. Ensuite vous ne pouvez pas jouer sur les consoles les plus récentes. Vous pouvez découvrir la trilogie sur PS4. Elle y est vendue à 35 euros, ou à 15 euros pour chaque jeu indépendant. Vous pouvez également découvrir Liberty City sur PC, bien évidemment, via Steam où les trois jeux sont vendus 10 euros chacun, ou 25 euros pour la trilogie.

Les remakes de GTA 3, Vice City et San Andreas fuitent grâce à GeForce Now

Mais cela ne devrait pas toujours être le cas. Selon les rumeurs, GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas pourraient bénéficier de versions remastérisées. En d’autres termes, les jeux resteront les mêmes, mais ils bénéficieront d’un nouveau moteur graphique, plus récent : Unreal Engine. Ces premières rumeurs datent du début de la semaine.

Et elles semblent avoir été confirmées ce week-end grâce à une fuite en provenance de GeForce Now. Un leaker aurait en effet réussi à constituer une liste de titres à venir sur les serveurs du Nvidia. Une liste de plusieurs centaines de jeux où figurent justement les trois remakes. Cela confirmerait aussi, par la même occasion, que les trois jeux arriveront sur PC. Ils sont attendus sur toutes les consoles actuelles, ains que Stadia, Android et iOS.

Rappelons que le développement des trois jeux aurait été confié à Rockstar Dundee et que les jeux pourraient être en vente à la fin de l’année, afin de fêter dignement les 20 ans de GTA 3. Rappelons que l’actualité de GTA est très chargée : outre GTA 6, nouvel épisode canonique de la licence, un remake de GTA 5 pour les consoles de nouvelle génération devrait arriver en début d’année prochaine.

Source : Comicbook.com