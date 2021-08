GTA 3, Vice City et San Andreas pourraient arriver sur PS5, Xbox Series X et Switch dès cette année

La trilogie GTA 3, qui comprend GTA3, Vice City et San Andreas, pourrait bien avoir le droit à un petit lifting dès cette année. Les trois titres pourraient en effet sortir sur PS5, Xbox Series X, Switch, PC mais aussi sur smartphones, PS4 et Xbox One. C’est en tout cas ce que Kotaku croit savoir.

GTA 3 a marqué un tournant dans l’histoire du jeu vidéo à sa sortie en 2001, faisant entrer la licence dans une nouvelle ère tout en créant un nouveau genre à lui tout seul. En 2002 puis 2004, Vice City et San Andreas ont sublimé la formule, venant compléter ce qu’on appelle aujourd'hui la trilogie GTA 3. Celle-ci pourrait bien revenir sur les nouvelles consoles dans une version remastérisée.

C’est le site Kotaku, toujours bien informé, qui livre l’info. Il affirme que les trois titres vont avoir le droit à un coup de jeune est que c’est le studio Rockstar Dundee, tout juste intégré dans la maison mère, qui s’en charge. Ce remaster serait prévu pour toutes les consoles actuelles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch), mais aussi pour PC, smartphones et même Stadia. Rappelons que ces trois titres existent déjà sur iOS et Android (sortis pour leur dix ans respectifs), mais cette nouvelle version ne serait pas qu'un simple portage.

GTA 3, Vice City et San Andreas refait entièrement avec l'Unreal Engine

En effet, ils seraient refaits sur l’Unreal Engine et en résulterait un mix entre « vieux et nouveaux graphismes ». Kotaku évoque un résultat final proche d’un jeu GTA classique moddé de manière abondante. L’interface aurait également été revue. Pour le moment, pas plus de détails, si ce n’est que les trois titres seraient dans la phase finale de leur développement et pour cause, puisqu’ils sortiraient à la fin de l’année à l’occasion des 20 ans de GTA 3.

Les trois titres seraient vendus uniquement en dématérialisés et en un seul pack fin octobre ou début novembre, soit presque en même temps que GTA 5 sur consoles nouvelle génération. Cependant, la pandémie a ralenti le développement et il semblerait que les version PC et smartphones ne sortent finalement qu’en 2022.

Enfin, cerise sur le gâteau, Kotaku indique qu’après la trilogie GTA 3, ce serait Red Dead Redemption qui passerait à la moulinette du remaster, à condition que les ventes du premier titre de Rockstar Dundee soient convaincantes. On l’espère de tout notre cœur.

De quoi nous faire patienter en attendant GTA 6…

Source : Kotaku