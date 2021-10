GTA The Trilogy : date de sortie, prix, jeux inclus, plateformes, toutes les infos

GTA The Trilogy nous fait revivre les aventures épiques vécues par les personnages iconiques d'anciens Gran Theft Auto. Le retour de Tommy Vercetti ou Carl Johnson ne se fait pas sans son lot d'améliorations graphiques et au niveau du gameplay.

En attendant GTA 6, qui se fait encore ardemment désiré, Rockstar nous occupe avec d'autres projets liés à la licence. Le remaster de GTA 5 pour PS5 et Xbox Series X est prévu pour mars 2022, alors que l'éditeur a également annoncé la venue d'une trilogie remaster de trois titres cultes de la saga Grand Theft Auto, intitulée GTA : The Trilogy – The Definitive Edition, que l'on raccourcira en GTA The Trilogy dans cet article à des fins de fluidité. Voici tout ce qu'il faut savoir à son propos.

Quels jeux sont inclus dans GTA The Trilogy ?

Ce remaster met au goût du jour trois anciens titres : GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas, respectivement sortis en 2001, 2002 et 2004. Cela fait sourire aujourd'hui de voir trois jeux de la licence lancés dans un intervalle aussi court alors que GTA V va vivre sur trois générations de console et qu'il faudra probablement attendre plus de 10 ans après la sortie de GTA V pourvoir débarquer son successeur.

Chacun d'entre eux ont marqué leur époque à leur manière, mais c'est bien sûr le cultissime San Andreas qui fit figure d'épisode de la maturité et qui contribua à faire basculer Gran Theft Auto dans la catégorie des poids lourds du jeu vidéo. Notez qu'il n'est pas possible d'acquérir un seul de ces remasters séparément, seul le bundle complet est commercialisé.

GTA The Trilogy sort le 11 novembre 2021 dans sa version numérique. Il faudra patienter jusqu'au 7 décembre 2021 pour se le procurer en édition physique.

Quel est le prix de GTA The Trilogy ?

Quel que soit le support, le prix de vente de GTA The Trilogy communiqué par Rockstar est le même : 59,99 euros. Les abonnés au Xbox Game Pass auront accès à GTA San Andreas The Definitive Edition dès le jour de sa sortie, alors que ceux du PlayStation Now pourront profiter de GTA III The Definitive Edition à partir du 7 décembre.

Sur quelles plateformes GTA The Trilogy est-il disponible ?

GTA The Trilogy sort sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Si vous préférez attendre la version physique, sachez que Rockstar n'en a pas prévu sur ordinateur pour le moment. Il n'y aura pas non plus de jaquette pour PS5 et Xbox Series, mais les versions physiques PS4 et Xbox One sont compatibles respectivement sur PS5 et Xbox Series X.

L'éditeur a également évoqué une version mobile de la trilogie remasterisée pour Android et iOS, mais celle-ci est prévue pour le premier semestre 2022.

Y a-t-il un mode multijoueur sur GTA The Trilogy ?

Chaque jeu qui compose cette trilogie ne dispose que d'un mode solo, aucun multijoueur n'est prévu sur ces titres malgré l'existence de mods qui permettaient de jouer en ligne avec d'autres joueurs pour Vice City et San Andreas.

GTA The Trilogy : configuration minimale et recommandée sur PC

Si sur console, la question de la compatibilité matérielle ne se pose pas, les spécifications techniques d'un ordinateur doivent être vérifiées pour s'assurer de la bonne prise en charge du jeu. La configuration requise est logiquement assez modeste étant donné qu'il s'agit de remasters et non de remakes de jeux vieux de près de 20 ans, mais certaines machines anciennes pourraient tout de même peiner à faire le tourner le soft.

Configuration minimale requise pour Grand Theft Auto : The Trilogy – Definitive Edition

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300

Mémoire vive : 8 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Stockage : 45 Go

Configuration recommandée pour Grand Theft Auto : The Trilogy – Definitive Edition

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600

Mémoire vive : 16 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

Stockage : 45 Go

Ajoutons que GTA The Trilogy est compatible avec la technologie DLSS de NVIDIA.

GTA The Trilogy : quelles différences de performances entre les supports ?

Il sera plus intéressant de jouer à GTA The Trilogy sur un PC haut de gamme ou sur une console de nouvelle génération pour bénéficier de la meilleure expérience puisqu'il sera possible d'atteindre une qualité 4K à 60 images par seconde sur ces supports. La Xbox Series S propose un entre-deux avec du 1440p à 60 images par seconde, alors que les PS4, Xbox One et Nintendo Switch (en docké) devront se contenter de 1080p à 30 images par seconde (720p à 30 fps pour la Switch en mode portable).

Quelles sont les nouveautés graphiques de GTA The Trilogy ?

Ce n'est pas toujours le cas lorsque l'on parle d'un remaster, mais ces nouvelles versions de GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas ont été développées sur un nouveau moteur : exit le vieux RenderWare créé par Criterion Games, on passe ici à l'Unreal Engine 4. Un changement qui permet d'apporter de nouvelles textures haute définition pour les armes, les bâtiments, les personnages, les routes, les véhicules…, un tout nouveau système de gestion de la lumière, des ombres plus convaincantes, ou encore une meilleure prise en charge des reflets et des conditions météorologiques. Les surfaces seront aussi moins âpres, avec un meilleur lissage. La végétation et notamment le feuillage seront plus soignés, et les distances d'affichage devraient être bien plus élevées.

Quelles sont les nouveautés de gameplay de GTA The Trilogy ?

Rockstar a travaillé dans l'optique de respecter une certaine fidélité quant à “l'aspect et aux sensations des jeux originaux“. Mais les développeurs ont tout de même ajouté des améliorations et de nouvelles fonctionnalités ici et là afin de combler des failles qui seraient difficilement acceptables pour les joueurs en 2021, notamment en ce qui concerne la jouabilité. GTA The Trilogy ne sera donc pas qu'une simple refonte graphique.

Le principal apport est sans doute l'utilisation d'un système de contrôle, de visée et de verrouillage des ennemis inspiré de celui de GTA V. Nous aurons également droit à une roue de sélection des armes pour basculer plus simplement d'une arme à l'autre, une option devenue indispensable aujourd'hui, mais qui n'existait pas à l'époque. Un système similaire pour changer de stations de radio a aussi été implanté. Les mini-cartes ont subi une refonte pour en améliorer la visibilité et surtout la navigation, avec la possibilité de définir des points de passage avec le GPS, comme dans GTA IV et GTA V.

Pour éviter les polémiques, a aussi été prise la décision de supprimer certains éléments du jeu. Le drapeau confédéré présent sur le t-shirt du personnage Phil Cassidy a par exemple été supprimé de GTA The Trilogy.

Les joueurs Switch profiteront aussi de commandes spécifiques à la console, avec au programme une visée gyroscopique et une navigation dans les menus à l'écran tactile. De nouveaux trophées et succès ont été préparés sur tous les supports, et des récompenses sont prévues pour les joueurs PC qui passent par le Rockstar Games Social Club.