GTA 6 : date de sortie, prix, plateforme… toutes les infos

GTA 6 n’est même pas encore officialisé et pourtant tous les regards des fans de la saga sont déjà tournés vers lui. Pour autant, des informations et rumeurs à son sujet commencent d’ores et déjà à paraître sur la toile. Il est peut-être temps de faire le point sur tout ce que l’on sait sur la future grosse production de Rockstar Games. Prix, plateformes, date de sortie, précisions sur le gameplay, retrouvez ici tout ce que vous devez savoir sur GTA 6.



GTA 6 fait bien entendu partie des jeux les plus attendus par les fans de la saga et des productions Rockstar en général. Pour l’instant tout du moins, le studio américain reste muet comme une tombe concernant son prochain jeu en monde ouvert. Cependant à la mi-janvier 2020, une niche fiscale dont a bénéficié Rockstar Games a laissé penser que le titre serait en préparation depuis plusieurs années maintenant. Vous pourrez retrouver dans ce dossier régulièrement mis à jour toutes les informations, rumeurs et bruit de couloirs relatifs à GTA 6, le futur mastodonte de Rockstar Games.

Quelle est la date de sortie de GTA 6 ?

Bien évidemment, aucune date de sortie officielle n’a été pour l’instant annoncée pour GTA 6. Néanmoins plusieurs rumeurs et leaks parus sur Reddit dévoilent une fenêtre de sortie potentielle. Les plus optimistes évoquent un lancement pour les vacances de Noël 2021, tandis que d’autres planchent plutôt pour le printemps 2022.

Certaines théories préfèrent s’attarder quant à elles sur les précédents plannings de sortie des jeux Rockstar. Comme le précisent nos confrères du site GamesRadar, le studio a pour habitude de laisser exactement 22 mois de battements entre l’annonce officielle d’un jeu et sa commercialisation.

Ce fut le cas pour GTA 4, annoncé le 10 mai 2006 et sorti le 22 avril 2008, ainsi que pour GTA 5, officialisé le 3 novembre 2011, pour un lancement le 17 septembre 2013. De fait certains analystes spécialisés parient également sur ce délai. En d’autres termes, dès l’annonce officielle de GTA 6, il faudrait compter 22 mois supplémentaires avant de pouvoir poser les mains sur le jeu.

Sur quelles plateformes sortira le jeu ?

Selon un leak majeur publié sur Reddit (mais supprimé depuis) par l’utilisateur JackOLantern1982, GTA 6 sera exclusivement destiné aux consoles de nouvelle génération, à savoir la PS5 et la Xbox Series X. Au regard des dates de sortie potentielles, les deux machines de Sony et de Microsoft auront commencé à se démocratiser et à intégrer les foyers. Si GTA 6 sort effectivement en fin d’année 2021 ou plus tard, cela fera déjà un an que les Xbox Series X et PS5 sont disponibles.

D’un point de vue commercial, il est préférable de lancer GTA 6 sur un parc de consoles next-gen déjà suffisamment développé, afin de toucher un maximum de joueurs. Autre possibilité, Rockstar pourrait décider de sortir le jeu à la fois sur old-gen (PS4 et Xbox One) et new-gen (PS5 et Xbox Series X). Dans cette situation, le studio pourrait atteindre un très, très grand nombre de joueurs. Aucune mention d’une possible version PC n’est pour l’instant à signaler. Il faut néanmoins croiser les doigts. Jusqu’alors, tous les épisodes canoniques de GTA ainsi que Red dead Redemption 2 se sont frayés un chemin jusqu’aux joueurs PC. Seul Red Dead Redemption premier du nom n’est jamais été adapté.

Infos et rumeurs sur GTA 6, tout ce que l’on sait et suppose pour l’instant

Pour l’heure, GTA 6 n’est toujours pas officialisé donc il n’y a pas d’informations validées par Rockstar. Cependant, un énorme leak publié sur Reddit en juin 2019 révélait un grand nombre d’éléments sur le titre, notamment des détails précis sur le gameplay, le scénario, la zone de jeu, et bien d’autres aspects. Procédons à un tour d’horizon de ces renseignements :

GTA 6 serait en production depuis 2012, mais son développement aurait proprement commencé en 2015 par une équipe réduite de Rockstar WorldWide Production, la majorité des forces des différents studios Rockstar travaillant d’arrache-pied sur Red Dead Redemption 2 et le suivi de GTA Online

Le nom de code de GTA 6 sera Project AMERICAS

GTA 6 serait actuellement le projet principal de Rockstar, en parallèle d’un autre nouveau jeu (probablement Bully 2)

Le scénario :

GTA 6 inviterait les joueurs à fouler à nouveau les rues de Vice City ainsi qu’une ville inédite située au Brésil, qui serait une reproduction du Rio de Janeiro actuelle. Des missions se dérouleraient également à Liberty City, la New York de GTA IV

Le jeu prendrait place dans les années 70-80 et le joueur sera amené à incarner un baron de la drogue à en devenir appelé Ricardo. Le joueur démarrait en temps que simple homme de main dans le trafic de cocaïne à Vice City, avant de gravir les échelons en développant des partenariats avec d’autres parrains de la drogue

Une prison gigantesque dans le style d’Alcatraz serait également l’une des zones de jeu disponibles

Martin Madrazo, chef d’un cartel mexicain et personnage connu dans GTA 5 et GTA Online, pourrait apparaître dans le jeu à ses débuts

Le jeu aborderait des sujets de société de l’époque comme l’apparition du sida, le communisme, ou encore les tensions entre les États-Unis et Cuba sans oublier l’âge d’or des cartels colombiens, celui de Medellin et de Pablo Escobar en tête

Le scénario du jeu, les personnages et la structure narrative seraient grandement inspirée par la série Netflix Narcos et les films de Quentin Tarantino (le jeu se déroulerait sous forme de chapitre)

Le gameplay :

Le gameplay du jeu serait un subtile équilibre entre le côté arcade de GTA 5 et le réalisme poussé de Red Dead Redemption 2

Les cycles météorologiques seraient gérés en temps réel, et le fait qu’une partie du jeu se déroule en Amérique latine permettrait d’apporter de nouveaux effets (tornade, tempête, période de mousson, etc.)

GTA 6 se déroulant sur plusieurs années, les véhicules, le style vestimentaire, et l’architecture des bâtiments pourraient évoluer en même temps que le personnage

Le véhicule personnel du joueur servirait de mini-hub, à l’instar du cheval de Red Dead Redemption 2. Des armes seraient stockées dans le coffre, et le joueur ne pourrait pas transporter sur lui plus de deux armes (là encore comme sur RDR 2)

Un système de montée en puissance (réputation, argent, possibilité de développement du business) serait également intégré, à l’instar ce que l’on peut trouver sur GTA Online

Le joueur pourrait avoir le choix entre un personnage féminin ou masculin. Cette idée n’a pas été exclue par les frères Houser, les fondateurs des studios Rockstar. Les deux hommes disaient « ne pas encore avoir trouvé le bon jeu pour le faire » lors d’une interview pour le journal The Guardian en 2013

Voilà les principales informations apportées par ce leak sur Reddit. Évidemment, tout cela est à prendre avec d’énormes, voire de gigantesques pincettes. Peut-être se cache-t-il un peu de vrai dans cette grande énumération. Comme dit le toujours très bien renseigné Jason Schreier du site Kotaku, « quand un leak de jeu vidéo est une énorme suite de points, c’est faux ! ».

A good rule of thumb is that if a video game leak is a giant list of incredible-sounding bullet points, it's fake https://t.co/lWHFRv9xZk pic.twitter.com/o9SZWcQPuJ — Jason Schreier (@jasonschreier) July 2, 2019

Néanmoins, il faut préciser que certains points de cette liste sont régulièrement mis en avant par d’autres leakers, à commencer par le nom de code Project AMERICAS, et le fait que le joueur puisse voyager entre les États-Unis et l’Amérique latine. Comme dit précédemment, ce dossier sera amené à évoluer selon les déclarations et annonces de Rockstar, ainsi que les futures fuites et leaks concernant le très attendu GTA 6.

Source : GamesRadar & Reddit