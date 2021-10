La Lenovo Legion Play se dévoile en images : et si c’était la vraie rivale de la Nintendo Switch ?

Lenovo a vraisemblablement l’intention de dévoiler une nouvelle console portable qui concurrencera le Nintendo Switch et le Steam Deck. Nommée Lenovo Legion Play, elle tournera sous Android.

Nos confrères de Liliputing ont découvert des images de la Lenovo Legion Play sur un site officiel du fabricant créé pour le MWC 2021. Pourtant, cet événement est déjà passé et le fabricant n’a jamais présenté sa console, mais les images et les descriptions ont été clairement repérées sur les sites allemands et japonais de Lenovo.

La Legion Play ressemble à une console portable classique, avec des manettes latérales presque identiques à celles de la Nintendo Switch, mais celles-ci ne semblent pas être détachables. L'interface utilisateur semble fortement personnalisée, ressemblant encore une fois à l'écran d'accueil de la Switch, mais la console tourne bien sous Android, comme nous le confirme la présence du Google Play Store en bas de l’écran.

La Lenovo Legion Play serait parfaite pour le cloud gaming

Il est intéressant de noter que l'appareil n'est pas conçu pour les jeux Android, mais pour jouer à des titres PC et à d'autres jeux vidéo gourmands via des services de cloud gaming tels que GeForce Now de Nvidia. « Conçue pour les jeux AAA, la Lenovo Legion Play est la première console de cloud gaming Android », indique le site web.

La description de la console nous donne également un aperçu des caractéristiques techniques de l’appareil. « La console permet aux utilisateurs de jouer à des centaines de jeux en streaming, de diffuser leur bibliothèque de jeux ou de jouer à des jeux mobiles. Elle est dotée d'un écran FHD 16:9 de 7 pouces sans cadre, du HDR 10, de contrôleurs intégrés, de doubles haut-parleurs, de doubles moteurs de vibrations et d'une batterie de 7000 mAh pour offrir la meilleure expérience de jeu. Notre programme de développement est ouvert à tous les développeurs de jeux ». On note également la présence d’un port USB-C ainsi qu’une prise jack 3.5 mm sur la tranche supérieure.

Pour l’instant, on ne sait pas quand Lenovo compte dévoiler sa première console portable, mais le fabricant précise qu’elle sera « Bientôt disponible sur certains marchés » dans la description. Il n’est pas impossible que Lenovo ait voulu la présenter au cours du MWC 2021, mais que la pénurie mondiale de semi-conducteurs l’ait contraint de modifier ses plans. En attendant, on pourra bientôt découvrir la nouvelle Nintendo Switch OLED à partir de vendredi, ainsi que le Steam Deck, la première console portable de Valve, en décembre.

Source : liliputing