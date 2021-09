PlayStation Showcase 2021 : comment et à quelle heure suivre la conférence PS5 ?

Le PlayStation Showcase 2021, le grand événement Sony de la rentrée, va bientôt s'ouvrir. La conférence en ligne du fabricant et éditeur japonais devrait nous offrir un florilège de nouvelles annonces, concernant notamment God of War Ragnarok ou Horizon Forbidden West. On vous donne rendez-vous ce soir ici même pour suivre avec nous cet événement qui s'annonce épique à plus d'un titre !

C'est le grand jour ! Dans quelques heures, Sony devrait dévoiler lors de son State of Play (baptisé cette fois PlayStation Showcase 2021) tout un tas de nouveaux jeux pour PS5. La conférence, qui se tient sans public comme c'est désormais la coutume depuis 1 an 1/2, devrait enfin nous permettre d'en savoir sur God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West ou la nouvelle version de GTA V remasterisée pour la PS5. Selon Sony, il y sera question des titres du PlayStation Studios ainsi que de “certains des développeurs les plus imaginatifs de l'industrie”.

En revanche, celles et ceux qui possèdent encore une PlayStation 4 risquent d'être un peu déçus : il ne devrait être question que de la PS5 ce soir. Sony commence à tourner le dos à sa console, et c'est tout à fait normal. Rassurez-vous, cela ne signifie pas pour autant que la console est abandonnée et il y aura très certainement d'autres annonces la concernant dans les prochains mois.

Quand et comment suivre le PlayStation Showcase 2021 ?

À quelle heure démarre la conférence PlayStation Showcase 2021 ?

La conférence a lieu le jeudi 9 septembre 2021. Elle débute à 22h00.

La conférence va durer environ 40 minutes.

Pour suivre la conférence, c'est dans la vidéo YouTube ci-dessous que ça se passe.

Qu'attendre du PlayStation Showcase 2021 ?

Le State of Play de ce soir ne devrait durer qu’une quarantaine de minutes, à en croire les informations officielles de Sony. Seront mises à l’honneur les productions PS5 des studios de la firme japonaise, mais également quelques jeux « de certains développeurs les plus imaginatifs du secteur ». Difficile de savoir ce que Sony entend par là : des développeurs indépendants ou des studios tiers…

La star de la soirée sera sans nul doute God of War Ragnarok. Le jeu n’avait pas été montré lors du State of Play de juillet. Son absence avait alors fait couler beaucoup d’encre. Et tout porte à croire que Sony a enfin des images à montrer. Nous attendons également des nouvelles de Horizon Forbidden West, qui a été repoussé en 2022, ou encore de Gran Turismo 7.

Côté développeurs tiers, Forspoken, Action-RPG de Square-Enix pour la PS5 et les PC, devrait également y être montré, à défaut d’un Final Fantasy XVI que l’éditeur japonais devrait réserver au Tokyo Game Show (qui aura lieu à la fin du mois). Nous attendons également la version PS5 de GTA 5, à défaut de GTA 6, le nouvel épisode canonique de la série de 2K Games. Et il est probable que des images d’Alan Wake Remastered soient dévoilées. Voilà déjà un beau programme.

Certaines rumeurs parlent enfin d’un ultime trailer pour Deathloop d’Arkane Studios. Le jeu sortira la semaine prochaine. Mais nous n’y croyons qu’à moitié : tous les jeux présentés ce soir ne devraient pas sortir avant fin 2021.