GTA 5 : le remaster PS5 et Xbox Series X sera disponible en mars 2022

Le PlayStation Showcase a également été l’occasion d’avoir une fenêtre de sortie pour le remaster de GTA 5. Après une date fixée à novembre 2021, les versions PS5 et Xbox Series X du jeu culte arriveront finalement en mars 2022. Rockstar a dévoilé de nouvelles images du titre, ainsi que quelques détails techniques alléchants.

On hésiterait presque par quelle blague commencer cet article. Évoque-t-on la sortie d’un GTA VI devenu presque hypothétique et qu’un remaster peine à faire patienter ? Fait-on une énième référence aux multiples versions de Skyrim qui s’évertue à se porter sur toutes les plateformes imaginables ? Dans les deux cas, le parallèle se fait aisément. Apparu initialement en 2013 sur PS3 et Xbox 360, puis en 2014 sur PS4 et Xbox One pour finalement atterrir sur PC en 2015, GTA V fait partie de ces jeux qui ne ratent pas une occasion de s’offrir une version améliorée.

De l’autre côté, les fans commencent à perdre espoir quant à une sortie prochaine de son successeur, qui, malgré les nombreuses fuites à son sujet, se veut de plus en plus mystérieux. Aussi, lorsque, durant le PlayStation Showcase d’hier soir, Franklin est apparu à l’écran, ce fut une surprise douce-amère. Amère, car Rockstar tente tant bien que mal de contenir l’attente autour de son titre qui n’est vraiment pas prêt de sortir. Douce, car, malgré tout, GTA V parvient à rester un jeu phare presque 10 ans après sa sortie.

Rockstar repousse la sortie du remaster de GTA 5 à mars 2022

À l’origine, les versions PS5 et Xbox Series X de GTA V étaient prévues pour novembre 2021. Finalement, celles-ci ne seront disponibles qu’en mars 2022, histoire de laisser le temps aux développeurs de livrer le meilleur jeu possible. « Bien que nous soyons extrêmement enthousiastes à l’idée d’apporter GTA V sur la dernière génération de consoles, le jeu nécessite quelques mois supplémentaires pour le polir et le peaufiner », a déclaré Rockstar dans un billet de blog. « Nous avons hâte de partager bientôt plus de détails sur ces versions étendues et améliorées, y compris la nouvelle version autonome de GTA Online qui arrivera également sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S en mars ».

Pour information, le futur stand-alone GTA Online sera gratuit les 3 premiers mois de sa sortie sur PS5. Vous n’aurez pas besoin de GTA V pour y jouer. Rockstar promet « une série d’améliorations techniques, de mises à jour visuelles et d’améliorations des performances » pour la version next-gen de ce dernier, dont nous avons eu un aperçu dans un trailer diffusé hier soir. On savait déjà que le titre tournera en 4K 60 FPS. Quelques améliorations techniques seront également au rendez-vous, comme la possibilité de changer de personnage de manière instantanée.