Les Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2 pourraient bientôt accéder à Gemini sans être connecté à Internet

En lançant sa Pixel Watch 5 cet été, Google a inclus une nouvelle fonctionnalité dans Wear OS 7 : la possibilité d’invoquer Gemini tout en étant hors-ligne. Les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 partageant le même système d’exploitation, il est possible qu’elles profitent également dans cette option à l’avenir.

Google met son IA partout où il peut lui trouver de la place et cela inclut forcément ses montres connectées. Lancées cet été, les Pixel Watch 5 intègrent donc bien évidemment leur lot de fonctionnalités liées à Gemini. Parmi elles, on en trouve que l’on n’avait pas vu venir : la possibilité d’invoquer l’assistant en mode hors-ligne. En d’autres termes, il n’est plus nécessaire d’être connecté à Internet, que ce soit par WiFi ou par Bluetooth, pour poser une question à l’IA.

La question se pose désormais de savoir si d’autres montres connectées pourront profiter de cette nouveauté. Forcément, les regards se tournent d’abord vers Samsung et ses Galaxy Watch qui, rappelons-le, tournent également sur Wear OS, et plus particulièrement sur les dernières en date. Tout comme la Pixel Watch, les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch 2 Ultra tournent sur Wear OS 7 depuis leur sortie.

Sur le même sujet — Les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 vont recevoir plus de mises à jour majeures que les précédentes montres de Samsung

Bientôt une grosse amélioration de Gemini sur les dernières montres connectées de Samsung ?

Ainsi, comme le notent nos confrères de Sam Mobile, il y a une probabilité non nulle que l’accès hors-ligne à Gemini finisse tôt ou tard par arriver sur les dernières montres connectées de Samsung — voire sur les modèles plus anciens lorsqu’ils passeront sur Wear OS 7. Google et Samsung se partagent régulièrement les dernières fonctionnalités du système d’exploitation, il ne serait pas étonnant que cela soit le cas ici.

Pour rappel, Gemini peut réaliser diverses actions sur les Pixel Watch 5 sans que celles-ci ne soient connectées à Internet. L’IA est par exemple capable créer un minuteur, activer le flash lumineux ou encore de contrôler le lecteur de musique, simplement à partir de commandes vocales. De leur côtés, les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 ont d’abord axé leurs améliorations sur les fonctionnalités de santé.


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