Pixel Watch : après 4 ans, Google met enfin un terme à la gestion cauchemardesque des captures d’écran

La firme de Mountain View vient enfin de corriger le plus gros défaut de l’application compagnon Pixel Watch : sa gestion fastidieuse et chronophage des captures d’écran réalisée avec une montre connectée signée Google.

Google a parfois une façon assez curieuse d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à ses diverses applications. Mais il n’y a pas à dire : quand des options toutes simples arrivent enfin, cela s’apparente parfois à une délivrance. C’est en tout cas le sentiment que semble laisser la mise à jour de l’application compagnon Pixel Watch sur Android.

Jusqu’à maintenant, cette dernière avait une gestion des captures d’écran prises depuis les montres connectées de Google plutôt… frustrante – pour ne pas dire inexistante. Lorsque vous preniez une capture d’écran avec votre Pixel Watch, le processus pour la récupérer était pour le moins fastidieux et chronophage. Ce temps est désormais révolu.

Pixel Watch : Google remédie enfin à l’horrible gestion des captures d’écran de l’application compagnon sur Android

Avant la mise à jour, l’image capturée était envoyée sur votre smartphone mais, pour la récupérer, vous pouviez seulement la partager (par exemple sur Google Drive) : impossible de la sauvegarder directement, ni même de la visualiser. À cela s’ajoutait le fait qu’une nouvelle capture supprimait la précédente.

Il aura fallu quatre ans, mais avec la mise à jour de l’application compagnon Pixel Watch sur Android (la version 4.2.0.833802130 selon nos confrères d’Android Authority) vous pouvez sauvegarder toutes vos captures d’écran sur votre smartphone. Plutôt que de se remplacer, les notifications s’accumulent enfin.

L’action par défaut proposée par les notifications a également été modifiée : Appuyez pour voir (Tap to view) se substitue désormais à Partager. Vous pouvez désormais visualiser l’image en sélectionnant la galerie ou visionneuse de photos désirée. Choisir Google Photos vous permet notamment d’éditer la capture d’écran ou de l’ajouter à un album. Le B.A.-BA quelque part, mais que l’on attendait depuis quatre ans.

Surtout, la mise à jour met fin à la sauvegarde manuelle capture par capture : elles sont toutes automatiquement enregistrées dans le stockage local du smartphone. Pour y accéder, il suffit de se rendre dans Images > Captures d’écran de la montre.

On pourrait inscrire cette nouveauté dans les efforts poursuivis par Google pour renforcer son écosystème et notamment l’intégration entre Pixel Watch et smartphone Pixel, à l’image de la fonctionnalité Applications autorisées (ou Authorized Apps) ou de la désactivation contextuelle du système Watch Unlock.