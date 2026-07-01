La Google Pixel Watch 5 se dévoile un peu plus et il y a une bonne nouvelle

La Google Pixel Watch 5 passe en ce moment devant la Commission fédérale des communications (FCC). L'occasion d'en apprendre plus sur elle, ou plutôt elles puisque plusieurs modèles sont en préparation.

Avant qu'un produit Google (ou autre) arrive sur le marché, il doit passer par une case obligatoire : celle de la Commission fédérale des communications américaine (FCC). L'organisme se livre à tout un tas de tests afin de vérifier que l'objet est bien conforme aux différents critères établis pour valider sa commercialisation. Généralement, c'est la dernière étape à franchir. Voir un appareil dans la base de données de la FCC signifie donc que ce dernier est presque prêt à sortir.

C'est également l'occasion d'en apprendre plus sur ses caractéristiques techniques. La FCC n'utilise pas le nom commercial du produit, mais des éléments permettent de déduire de quoi il s'agit. Exemple avec la Pixel Watch 5 de Google. Où plutôt les Pixel Watch 5 puisque 4 modèles sont listés : G25QD, G1XJ6, G0F3Y et GFW3R. Pas très parlant, et pourtant il est certain que nous sommes en présence des futures montres connectées de la firme de Mountain View.

La Google Pixel Watch 5 est presque prête et on en sait plus sur un point clé

En plus de la mention de Google, l'indice qui ne trompe pas, c'est la présence de celles indiquant qu'un test a été “réalisé avec les bracelets métalliques 1, 2 et 5, ainsi qu'avec les bracelets non métalliques 3, 4, 6, 7 et 8“. Le genre que l'on retrouve sur des montres. Les 4 versions de la Pixel Watch 5 possèdent également un point commun intéressant : la prise en charge du réseau LTE, du Wi-Fi et de la communication par satellite.

Lire aussi – Pixel Watch : une nouveauté super pratique et très attendue débarque, réduisant ainsi l’écart avec l’Apple Watch

Jusque là, Google proposait un modèle compatible LTE et un autre uniquement Wi-Fi. Chacun en 2 tailles, d'où les 4 versions au total. Il semble que cette distinction n'existera plus avec les Pixel Watch 5. C'est une bonne nouvelle, mais il faut attendre de voir quelle répercussion cela aura sur le prix, les modèles Wi-Fi étant toujours moins chers que les LTE. L'autre question est de savoir ce qui distinguera alors les Pixel Watch 5 si ce n'est plus la connectivité. Nous devrions être fixé en août 2026, en même temps que la présentation des Pixel 11.

Source : FCC