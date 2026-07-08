Google Pixel : la dernière mise à jour vous permet enfin de quitter la bêta d’Android 17 sans perdre vos données

Les propriétaires de smartphones Pixel vont pouvoir être soulagés : la mise à jour de juillet permet enfin aux utilisateurs qui étaient bloqués sur la bêta d’Android 17 de passer à la version stable en toute sécurité et sans perte de données.

Après avoir frappé fort le 16 juin en sortant simultanément Android 17, Wear OS 7 et le Pixel Drop, Google vient de déployer la mise à jour de juillet pour ses Pixel. Cette dernière met l’accent non pas sur la nouveauté comme celle du mois dernier, mais sur le confort des utilisateurs : elle corrige en effet cinq bugs majeurs et améliore ainsi la stabilité, les performances et l’expérience utilisateur.

Mais ce n’est pas tout. Elle vient surtout résoudre l’absence de mise à jour à distance (OTA) qui piégeait depuis le mois dernier les propriétaires de Pixel au sein du programme bêta d’Android 17. Certains ont forcé la transition, mais y ont perdu toutes les données de leur appareil. Ceux qui ont patienté jusqu’à aujourd’hui sont désormais libres de passer à la version stable sans avoir à réinitialiser leur smartphone aux paramètres d’usine.

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La mise à jour de juillet libère enfin les utilisateurs de Pixel de la bêta d’Android 17

Elle était attendue comme le Messie : la mise à jour de juillet (version CP2A.260705.006), la première depuis la sortie de la version stable d’Android 17, apporte enfin une solution viable aux utilisateurs de Pixel qui étaient bloqués sur le canal bêta.

La transition d’un canal à l’autre se fait généralement via une OTA : elle est cruciale puisqu’elle permet aux utilisateurs de ne pas perdre leurs données. Or, lors de la sortie d’Android 17, elle était aux abonnés absents.

Comme le rappelle Android Authority, il existe bien une solution alternative pour basculer d’un canal à l’autre : le flash manuel d’une image d’usine stable, mais elle engendre à coup sûr (ou presque) un effacement des données, ce qui est loin d’être idéal. Les moins patients auront succombé à son appel, mais pas seulement.

La version bêta 4.1 d’Android 17 a connu un problème de boucle de démarrage, obligeant les utilisateurs à recourir au processus de flashage. Mais si vous avez échappé à ce dysfonctionnement et que vous avez été suffisamment patient, la mise à jour de juillet – qui corrige par la même occasion le bug de boot loop – est celle qui va enfin vous permettre de quitter le programme bêta d’Android 17.

Deux solutions s’offrent à vous : attendre que l’OTA soit disponible sur votre smartphone Pixel ou télécharger la version spécifique à votre appareil pour l’installer manuellement. Quoi que vous décidiez, vous préserverez vos données.