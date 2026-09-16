Android 17 : la grosse mise à jour de septembre est là, voici toutes les nouveautés

Le traditionnel Pixel Drop vient de tomber et sert de première grosse à mise à jour pour Android depuis son déploiement en juin dernier. Pas question ici de complètement revoir le fonctionnement du système d’exploitation, mais plutôt d’y ajouter quelques petites fonctionnalités et modifications visuelles. Voici ce qui vous attend avec cette nouvelle version.

Qui dit septembre dit Pixel Drop de l’année, et qui dit Android 17 dit première grosse mise à jour pour l’OS. Lancé en juin dernier, celui-ci est encore loin d’avoir atteint tous les smartphones compatibles, mais cela n’empêche pas Google de déjà commencer à l’améliorer. Aussi, Android 17 QPR1 est en cours de déploiement, uniquement sur les smartphones Pixel à l’heure actuelle, et apporte avec lui son petit lot de nouveautés.

En effet, il n’est pas question ici (du moins, pas uniquement) de corriger des bugs, comme cela a été le cas de la dernière mise à jour, mais bien d’améliorer l’expérience des utilisateurs avec de nouvelles fonctionnalités. L’expérience d’Android ne va donc pas radicalement changer, mais vous y trouverez quelques nouveautés lorsque celle-ci débarquera sur votre appareil. On fait le point sur ce qui change.

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Voici ce qui vous attend dans Android 17 QPR1

Comme promis par Google en août dernier, la mise à jour apporte la fonctionnalité Pause point, qui veut aider les utilisateurs à reprendre le contrôle sur leur temps d’écran. Concrètement, celle-ci permet d’ajouter un petit écran intermédiaire à l’ouverture des applications sur lesquelles vous passez le plus de temps. L’écran en question peut, au choix, être une photo de votre galerie, comme un proche ou un animal de compagnie, un exercice de relaxation ou carrément vous inciter à passer sur une autre application.

Google continue également à améliorer son système de bulles d’applications, qui permet de garder une application en arrière-plan accessible à tout moment. Dorénavant, ces dernières peuvent échanger des données plus facilement via un système de glisser-déposer. En parallèle, les utilisateurs attachés à la customisation de leur interface seront ravis d’apprendre qu’il est désormais possible de configurer plusieurs écrans de verrouillage à la fois.

Enfin, en plus des modifications mineures de design, on retient la possibilité de régler des vibrations particulières pour chaque application, afin de reconnaître automatiquement le type de notification sans avoir à regarder son téléphone.