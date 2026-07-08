Google Pixel : la mise à jour de juillet est là et elle s’attaque à 5 bugs majeurs

La mise à jour Pixel de juillet est arrivée : si elle n’apporte pas de nouveautés majeures comme celle du mois dernier, elle corrige cinq bugs critiques. Au programme : amélioration de la stabilité du système, des performances et de l’expérience utilisateur.

Google vient de déployer la mise à jour de juillet pour ses appareils Pixel, soit la toute première depuis le lancement en version stable d’Android 17. Le 16 juin dernier, le géant de la tech avait frappé fort en lançant simultanément trois mises à jour majeures : Android 17, donc, Wear OS 7 et le Pixel Drop.

Ce mois-ci, le patch n’est pas aussi mirobolant, mais il n’en est pas moins intéressant. Si le Bulletin de sécurité ne révèle aucune faille de sécurité, le journal officiel des modifications fait état de cinq correctifs importants destinés à améliorer la stabilité des appareils et l’expérience des utilisateurs.

Lire aussi – Android 17 : on a installé la nouvelle version, voici les fonctionnalités qui nous ont tapé dans l’œil

La mise à jour Pixel de juillet corrige 5 bugs majeurs

L’apport le plus important introduit par cette mise à jour concerne la stabilité du système : certains smartphones ne parvenaient pas à charger Android 17 ou restaient bloqués dans une boucle de démarrage (boot loop). Le patch de juillet vient corriger ce dysfonctionnement pour le moins handicapant.

La mise à jour corrige également plusieurs dysfonctionnements liés à l’interface : elle rétablit l’affichage des widgets système qui présentaient des couleurs et des paramètres de contraste incorrects et elle résout un bug lié à l’effet de forme du fond d’écran qui masquait le sujet au premier plan.

Elle vient aussi résoudre un problème de performance qui affectait les applications : certaines d’entre elles refusaient de se lancer, là où d’autres plantaient inopinément. Enfin, elle intervient sur un dysfonctionnement de l’alignement des boutons de navigation qui touchait spécifiquement les Pixel 10 Pro Fold, après que les terminaux ont été pliés et dépliés.

Voici les appareils Pixel concernés par la mise à jour :

  • Pixel 6
  • Pixel 6 Pro
  • Pixel 6a
  • Pixel 7
  • Pixel 7 Pro
  • Pixel 7a
  • Pixel Tablet
  • Pixel Fold
  • Pixel 8
  • Pixel 8 Pro
  • Pixel 8a
  • Pixel 9
  • Pixel 9 Pro
  • Pixel 9 Pro XL
  • Pixel 9 Pro Fold
  • Pixel 9a
  • Pixel 10
  • Pixel 10 Pro
  • Pixel 10 Pro XL
  • Pixel 10 Pro Fold
  • Pixel 10a

Google prévoit un déploiement progressif au cours de la semaine prochaine. Dès que la mise à jour sera disponible pour votre appareil, vous recevrez une notification vous invitant à l’installer.


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