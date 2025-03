La dernière mise à jour des Pixel Watch est pleine de bugs, attendez avant de la faire

Les propriétaires de montres connectées Pixel attendaient la mise à jour 5.1 de Wear OS avec impatience, mais ils sont déçus. Elle amène avec elle de nombreux bugs très pénibles au quotidien.

En version bêta depuis 2024, la version 5.1 de Wear OS commence à débarquer sur les montres connectées compatibles, notamment la Pixel Watch 3 et les générations précédentes. Vu sa numérotation, on pourrait se dire qu'il s'agit d'un simple correctif ciblant ça et là quelques bugs tout en améliorant les performances. Pourtant Google aurait très bien pu nommer cette itération Wear OS 6.0 sans que cela choque qui que ce soit, et pour cause : la 5.1 est basée sur Android 15 quand la précédente se contentait d'Android 14.

Rien de mineur au final, bien au contraire. Les détenteurs d'une Pixel Watch étaient donc impatients de voir la notification annonçant la mise à disposition de la mise à jour, et c'est ce que certains ont constaté depuis le début du mois de mars 2025. Malheureusement, l'enthousiasme général a vite été tempéré par les premiers retours des utilisateurs. Il semble qu'en plus de ses nouveautés, Wear OS 5.1 a surtout apporté son lot de bugs pénibles.

Les Pixel Watch buguent après la dernière mise à jour de Wear OS

Il suffit de se rendre sur le réseau social Reddit pour se rendre compte de l'étendue des dégâts. Parmi les problèmes repérés, on note que l'arrivée des notifications est particulièrement lente. Un internaute explique que sa montre vibre pour en annoncer une, mais lorsqu'il lève son poignet pour la regarder, elle n'apparaît pas avant un certain temps. D'autres racontent qu'il leur est impossible de modifier les cadrans de leur Pixel Watch vu qu'essayer fait planter l'application.

Enfin, la connexion des smartwatches de Google avec l'application FitBit prend beaucoup trop de temps. D'après les témoignages, les seules solutions qui semblent fonctionner sont un redémarrage de la montre dans le meilleur des cas, ou une réinitialisation d'usine dans le pire. Au moment de publier cet article, Google n'a pas reconnu officiellement l'existence de ces bugs, aussi nous ne savons pas si un correctif est en cours de préparation.