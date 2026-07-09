Pixel Watch 5 : on connaît les prix (et les coloris) de la future montre connectée de Google

Parmi les produits que Google présentera en août se trouve la Pixel Watch 5. En attendant son officialisation, l’accessoire se dévoile au gré des fuites. Les dernières en date concernent non seulement ses coloris, mais également ses prix. Et il y a du bon et du moins bon.

L’édition 2026 de la conférence Made by Google aura lieu en août prochain. La firme de Mountain View y officialisera plusieurs produits : si la tête d’affiche sera incontestablement la gamme Pixel 11, elle partagera tout de même la vedette avec la Pixel Watch 5.

On sait déjà que la future montre connectée estampillée d’un G sera déclinée en plusieurs configurations. Néanmoins, plusieurs zones d’ombre subsistent à son propos. Deux viennent toutefois d’être éclairées par Dealabs : ses différents coloris et les prix de toutes ses configurations.

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Les prix et les coloris de la Google Pixel Watch 5 ont fuité

Commençons par les coloris. Ils seront au nombre de quatre, dont un réservé à la plus petite des deux versions. Les versions 41 et 45 mm partageront ainsi les teintes Pyrite (qui est une couleur inédite), Silver et Anthracite. Quant au coloris réservé au plus petit modèle, c’est le Warm Gold.

Passons désormais au nerf de la guerre (de nos portefeuilles plus exactement ici), à savoir : combien coûteront les diverses déclinaisons de la gamme Pixel Watch 5 ? Premier constat : il faudra vous acquitter de 100 euros de plus si vous souhaitez une version LTE. Second constat, le Pixel 11 n’est pas le seul à connaître une hausse de ses prix : dans notre devise, seuls les modèles 41 mm subissent l’inflation – elle est de 20 euros. Voici les prix dans le détail :

Pixel Watch 5 41 mm Bluetooth / Wi-Fi : 419 euros (contre 399 euros pour la génération précédente)

Pixel Watch 5 41 mm 4G LTE + Bluetooth / Wi-Fi : 519 euros (contre 499 euros pour la génération précédente)

Pixel Watch 5 45 mm Bluetooth / Wi-Fi : 449 euros

Pixel Watch 5 45 mm 4G LTE + Bluetooth / Wi-Fi : 549 euros

Alors que la Pixel Watch 4 avait été commercialisée au même tarif que la Pixel Watch 3, l’augmentation du prix de ces modèles de la Pixel Watch 5 s’explique probablement par la crise des composants.

Pour le reste des spécifications techniques et surtout leur confirmation, il faudra attendre la keynote de Google du 12 août prochain. Patience, donc.