La Pixel Watch de Google gagne de nouvelles fonctions de paiement et de sécurité

Google déploie une nouvelle mise à jour pour sa Pixel Watch. Plusieurs fonctions pratiques arrivent pour simplifier le quotidien. Certaines pourraient même éviter des situations très frustrantes.

Google améliore régulièrement les fonctions de ses montres connectées. Ces mises à jour arrivent souvent par petites touches, mais elles corrigent parfois des défauts signalés depuis longtemps par les utilisateurs. En décembre 2025, par exemple, une mise à jour de l’application compagnon Pixel Watch a enfin simplifié la gestion des captures d’écran. Jusqu’ici, récupérer une capture depuis la montre demandait plusieurs manipulations et pouvait vite devenir fastidieux. L’image était envoyée sur le smartphone, mais il fallait ensuite la partager pour pouvoir la récupérer.

Plus récemment, d’autres améliorations ont été repérées autour des notifications. De nombreux utilisateurs critiquaient le fait que l’écran ne s’allume pas automatiquement lors de l’arrivée d’un message. La montre se contentait de vibrer, obligeant souvent à lever le poignet pour lire la notification. Ce geste fonctionne dans la plupart des cas, mais il peut échouer si le mouvement est mal détecté. Google travaille donc progressivement à corriger ces petits défauts et à enrichir les fonctions de sa montre connectée.

La Pixel Watch permet désormais de payer sans ouvrir Google Wallet

La nouvelle mise à jour déployée avec le Pixel Drop de mars 2026 apporte plusieurs nouveautés importantes. La plus visible concerne les paiements sans contact. Une fonction appelée Express Pay permet désormais de payer avec la Pixel Watch sans ouvrir l’application Google Wallet. Il suffit de poser la montre sur le terminal de paiement NFC pour utiliser la carte enregistrée par défaut. Cette option peut aussi fonctionner uniquement pour les transports publics, afin de valider rapidement un trajet.

Google ajoute également des fonctions de sécurité utiles au quotidien. La montre peut désormais envoyer une alerte si l’utilisateur oublie son téléphone. Dans le même temps, le smartphone peut se verrouiller automatiquement lorsque la connexion avec la montre est perdue.

Une autre amélioration concerne la vérification d’identité. Lorsque la montre et le téléphone sont connectés, certains accès sécurisés deviennent plus rapides. Enfin, Google déploie aussi les alertes sismiques Android directement sur la Pixel Watch, même lorsqu’elle n’est pas reliée au smartphone. La montre peut ainsi prévenir quelques secondes avant une secousse, ce qui peut laisser le temps de se mettre à l’abri.