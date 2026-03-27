Fini les galères Bluetooth sur Pixel, Google vient de déployer la solution

Les problèmes Bluetooth sur les smartphones Pixel agacent depuis longtemps leurs utilisateurs. Google vient de déployer une solution discrète mais efficace. Un nouvel outil de diagnostic intégré permet désormais d'identifier les pannes en quelques étapes.

Les Google Pixel disposent déjà de plusieurs outils de diagnostic intégrés dans leurs paramètres. On y trouve notamment des menus dédiés à l'écran tactile, à la batterie, à la température ou encore à la connexion mobile. Ces fonctions n'ont pas toujours suffi à éviter les mauvaises surprises, comme lorsqu'une mise à jour avait privé certains Pixel de Wi-Fi, de Bluetooth et de caméra en janvier 2026. Google vient d'en ajouter un cinquième, centré cette fois sur le Bluetooth.

La nouveauté a été repérée par un utilisateur Telegram, avant d'être relayée par Android Authority. Elle arrive dans un contexte tendu, alors que les mises à jour récentes ont multiplié les bugs sur les Pixel, dont certains touchaient directement les automatisations et la connectivité. Il s'agit d'une mise à jour de l'application Pixel Troubleshooting, en version v1.0.885948717, qui ajoute un sous-menu baptisé “Bluetooth diagnostics”.

reparer bluetooth pixel
Source : Android Authority

Google intègre un outil de diagnostic pour le Bluetooth dans les paramètres des smartphones Pixel

Ce nouvel outil est accessible depuis deux chemins dans les paramètres. Le premier passe par Paramètres, puis Appareils connectés, Bluetooth, et enfin Bluetooth diagnostics. Le second se trouve dans Paramètres, puis Santé et assistance de l'appareil. Une fois ouvert, le menu guide l'utilisateur pour tester la connexion avec ses accessoires Bluetooth. Google met en avant les Pixel Watch et Pixel Buds, mais une option “Autre” permet de diagnostiquer n'importe quel casque, montre connectée ou système Android Auto.

pixel problèmes bluetooth
Source : Android Authority

L'outil propose ensuite des tests concrets, comme passer un appel, pour vérifier si l'accessoire fonctionne correctement. L'objectif est d'aider les utilisateurs à distinguer un problème lié au téléphone d'une défaillance propre à l'accessoire. Une distinction qui pouvait jusqu'ici nécessiter de longues manipulations ou des réinitialisations inutiles. La mise à jour se déploie progressivement sur l'ensemble des appareils Pixel. Si le sous-menu n'apparaît pas encore, une vérification manuelle des mises à jour de l'application Pixel Troubleshooting dans le Play Store devrait suffire à l'activer.


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