Le Pixel 11 standard se dévoile aux yeux de tous. En tout cas de manière officielle, les fuites étant déjà passées par là. Comme chaque année, la question est de savoir si le nouveau modèle vaut vraiment le coup par rapport au précédent. Fiche technique, nouveautés, prix… On fait le point sur ce qu’il faut retenir.

La présentation des Pixel 11 par Google est un peu particulière cette année. Vous lisez cet article détaillant tout ce qu’il y a à savoir sur la version standard du smartphone, et pourtant il y a de fortes chances que la conférence Made by Google n’ait pas encore eu lieu. Elle est prévue pour le 12 août à minuit, soit dans la nuit de mercredi à jeudi. Remarquez, ce n’est pas plus mal pour celles et ceux qui voulaient en apprendre plus sur le mobile sans avoir à se coucher trop tard.

En sachant que les inévitables rumeurs ont déjà dévoilé presque tout sur le smartphone, des mois avant sa sortie. Des visuels du Pixel 11 dans ses différents coloris en passant par de nombreux éléments de sa fiche technique. Maintenant, il est temps de confronter les informations présentées en avance et celles, officielles, de Google. Spoiler : comme souvent, la grande majorité des fuites se révèle exacte, mais quelques unes étaient trop optimistes.

La fiche technique du Pixel 11 de Google

Juste avant de voir ce que le Pixel 11 a sous la coque, un petit mot sur le design de l’appareil. Si vous mettez un Pixel 10 et un Pixel 11 côte à côte, le jeu des 7 différences se révèle assez difficile. Google parle d’un design “revisité”, mais force est de constater qu’on est loin d’une révolution. Le changement le plus notable est l’amincissement de l’ilot photo arrière : 40 % plus fin que son prédécesseur, ce qui n’est pas rien. Avec une coque Pixel officielle, Google assure qu’il “disparaît” presque.

Passons désormais à la fiche technique du Pixel 11 à proprement parler, avec ses principales caractéristiques :

Dimensions : 152,8 x 72 x 8,6 mm.

: 152,8 x 72 x 8,6 mm. Poids : 197 g (le Pixel 10 pèse 204 g).

: 197 g (le Pixel 10 pèse 204 g). Écran : Actua OLED de 6,3 pouces (ratio 20:9), définition de 2 424 x 1 080 pixels, résolution 422 ppp, taux de rafraichissement de 60 à 120 Hz, luminosité maximale de 3 000 nits (2 000 nits en HDR), verre de protection Corning Gorilla Glass Victus 2.

: Actua OLED de 6,3 pouces (ratio 20:9), définition de 2 424 x 1 080 pixels, résolution 422 ppp, taux de rafraichissement de 60 à 120 Hz, luminosité maximale de 3 000 nits (2 000 nits en HDR), verre de protection Corning Gorilla Glass Victus 2. Processeur : Google Tensor G6, 1 cœur ARM C1 Ultra cadencé à 4,11 GHz, 4 cœurs ARM C1 Pro cadencés à 3,38 GHz, 2 cœurs ARM C1 Pro optimisés à 2,65 GHz, coprocesseur de sécurité Titan M3.

: Google Tensor G6, 1 cœur ARM C1 Ultra cadencé à 4,11 GHz, 4 cœurs ARM C1 Pro cadencés à 3,38 GHz, 2 cœurs ARM C1 Pro optimisés à 2,65 GHz, coprocesseur de sécurité Titan M3. Mémoire RAM : 12 Go.

: 12 Go. Espace de stockage : 256 Go ou 512 Go.

: 256 Go ou 512 Go. Capteurs photo : Principal : 48 MP, ouverture f/1,70, champ de vision 85°. Ultra grand angle : 13 MP, ouverture f/2,2, champ de vision 120°. Téléobjectif : 10,8MP , ouverture f/3,1, champ de vision 23°, zoom optique x5. Selfie : 10,5 MP, ouverture f/2,2, champ de vision 95°.

: Batterie : 4 985 mAh, autonomie annoncée de 30h environ, de 0 à 55 % de batterie en 30 minutes via recharge filaire avec chargeur 30 W, recharge sans fil Qi2 jusqu’à 25 W.

: 4 985 mAh, autonomie annoncée de 30h environ, de 0 à 55 % de batterie en 30 minutes via recharge filaire avec chargeur 30 W, recharge sans fil Qi2 jusqu’à 25 W. Certification : IP68 pour la résistance à l’eau et aux poussières.

: IP68 pour la résistance à l’eau et aux poussières. Android 17 préinstallé et 7 ans de mises à jour garantis.

Rien de bien nouveau à se mettre sous la dent donc, si ce n’est le nouveau processeur Tensor G6, premier de Google gravé en 2 nm, et premier à remplacer le modem Exynos de Samsung par un MediaTek. Google annonce ” jusqu’à 20 % d’efficacité énergétique supplémentaire, une navigation internet 25 % plus rapide et un chargement des applications 15 % plus rapide.”

Lire aussi – Pixel 11 Pro XL : voici un aperçu de ses performances et de la fonction HiLight à l’œuvre

Remarquons également la disparition de la configuration à 128 Go de stockage. Une manière de gonfler les prix sans procéder à une hausse tarifaire directe, bien que le consommateur n’aura pas d’autre choix que de débourser plus qu’avant. Côté appareil photo, il faut relever une petite nouveauté tout de même, et une déception.

Des capteurs photos quasi-identiques et pas de HiLight

Si les capteurs photo des Pixel 11 ressemblent à s’y méprendre à ceux du Pixel 10, ceux de l’ilot arrière disposent d’une option inédite : un Super Zoom x30. Il est “disponible uniquement sur certains appareils photo, dans certaines applications et certains modes“, nous dit Google. Le chiffre est impressionnant sur le papier, mais seuls les test en situations réelles nous diront à quel point il est efficace. Avec un tel niveau de grossissement, la gestion du bruit numérique devra être extrêmement efficace pour que le cliché soit exploitable.

Toujours concernant l’ilot photo, nous avons la confirmation de ce que l’on redoutait déjà : la fonction HiLight est absente du Pixel 11 standard. La LED de notification est donc exclusive aux modèles les plus chers de la gamme, Pixel 11 Pro, Pro XL et Pro Fold. Vous pouvez vous consoler en vous disant qu’à ce stade, HiLight ne fait pas grand chose de plus que les LED de notification présentes sur certains smartphones depuis parfois plus de 20 ans (souvenez-vous du Nokia 3220 de 2004 avec ses bandes LED latérales).

L’intelligence artificielle Gemini au cœur de l’expérience

Vous ne serez pas étonné d’apprendre que le Pixel 11 fait la part belle à l’IA Gemini. En plus d’être la tendance de ces dernières années, l’IA de Google profite ici de la puissance de la puce Tensor G6. Le but est toujours le même : faciliter votre quotidien, pour peu que vous acceptiez de laisser l’IA accéder aux éléments dont elle a besoin pour vous aider. Exemple de nouveauté : la transcription vocale Rambler, qui se charge de faire de votre discours un texte clair et concis, sans modifier votre intention originale et en supprimant le superflu (hésitations, répétitions…).

Les suggestions contextuelles proactives s’appliquent désormais à plus de situations. Imaginez que vous devez prendre l’avion. Gemini Intelligence génèrera une carte de détails pour savoir s’il est à l’heure. Vous pourrez facilement partager les informations dans une discussion, avec un lien pour suivre le statut de votre vol. Autre exemple : un ami vous écrit pour suggérer de vous retrouver à telle date au restaurant. L’IA regardera dans votre agenda si vous êtes libre à ce moment-là, comme un assistant personnel.

D’une manière générale, Gemini s’intègre toujours plus profondément au sein du Pixel. De cette manière, vous pouvez laisser l’IA récupérer des infos contenus dans une conversation ou un mail sans avoir changer d’écran. Ajouter une réservation d’hôtel dans Google Wallet, sauvegarder un lien dans Maps, créer un événement dans l’Agenda… Tout se fait de façon naturelle et fluide pour que vous n’ayez pas à y passer du temps. Enfin, Gemini peut traduire en temps réel les vidéos, les podcasts et les messages vocaux.

Pixel 11 de Google : prix et disponibilité

Vous pouvez précommander le Pixel 11 standard dès maintenant, 12 août 2026. Pas de version avec 128 Go de stockage cette année, comme nous l’avons dit. La bonne nouvelle, c’est que le Pixel 11 avec 256 Go est au même prix que le Pixel 10 doté du même espace : 999 €. C’est d’ailleurs légèrement moins cher que chez nos voisins de l’Union européenne, le tarif annoncé pour le Vieux continent étant de 1 019 €. Comptez 1 129 € pour le Pixel 11 512 Go. Acheter le smartphone ne donne pas droit à 6 mois de Google AI Pro gratuits comme avec les modèles supérieurs, dommage.

Côté coloris, cette année Google vous laisse le choix entre Fuchsia, Givre, Pistache et Noir Volcanique. En termes plus pragmatiques : fuschia, gris/bleu clair, vert et noir. La couleur Fuchsia remplace donc le blanc cassé du Pixel 10 de 2025, mais pour le reste, ce sont des nuances différentes des mêmes teintes. Mais ne boudons pas notre plaisir, ces dernières sont plutôt réussies à nos yeux. Et si aucune ne vous plaît vraiment, il reste toujours la possibilité de mettre une coque de protection à votre goût. Celles de Google existent dans les 4 coloris des Pixel, plus une transparente.