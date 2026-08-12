Pixel 11 : Google limite la flambée tarifaire, voici tous les prix français des smartphones

Google a officiellement présenté les Pixel 11. Comme en 2025, il y a quatre modèles : classique, Pro, Pro XL et Pro Fold. Tous profitent de nouveautés ergonomiques et techniques. Alors que la quasi-totalité des concurrents adapte ses prix, quels sont les tarifs proposés par Google ? Voici tous les prix et toutes les augmentations à prévoir avant de se décider.

google pixel 11 tarif france

Comme chaque année, c’est au cœur du mois d’août, quelques semaines avant la keynote d’Apple, que Google présente ses nouveaux produits. Nous avons suivi pour vous toutes les annonces de Google : celle du Pixel 11, celle des Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL, celle du Pixel 11 Pro Fold et celle de la Pixel Watch 5. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes plusieurs articles de présentation de l’ensemble de ces produits, ainsi qu’un dossier complet sur cette nouvelle famille de smartphones.

Chaque produit profite de quelques améliorations techniques ou ergonomiques. Cela concerne le châssis, l’esthétique (avec la fameuse fonction HiLight), le processeur, le modem ou encore le logiciel, avec une utilisation à outrance de l’IA. Ce n’est pas une grande surprise. Mais à l’heure où pratiquement tous les flagships concurrents ont subi une augmentation tarifaire, ces nouveaux produits de Google vont-ils impacter votre portefeuille si vous avez l’intention de craquer pour l’un d’eux ? Nous sommes évidemment là pour répondre à cette question.

Les nouveaux tarifs des Pixel 11 passés à la loupe

Dans cet article, vous retrouverez donc quatre tableaux avec les différences tarifaires entre la génération Pixel 10 et la génération Pixel 11. Le But est de mettre l’accent sur l’augmentation éventuelle des prix… ou leur absence dans certains cas. Car, oui, Google est parvenu à maitriser l’impact des coûts. Voyons ça en détail.

Évolution du prix du Pixel 11

Pixel 10Pixel 11différence de prix
128 Go899 euros----
256 Go999 euros999 euros0 euro

Démarrons avec le Pixel 11. Deux informations importantes à noter à propos de ce modèle. D’abord, la version 128 Go n’est pas reconduite. C’est elle qui permettait de garder un prix de vente « abordable ». Cela veut dire que le Pixel 11 est, dans l’absolu, moins accessible que son prédécesseur. Ensuite, le prix de la version 256 Go ne bouge pas. Il n’y a donc pas d’inflation sur le Pixel 11 à volume de stockage constant.

Évolution du prix du Pixel 11 Pro

Pixel 10 ProPixel 11 Prodifférence de prix
128 Go1099 euros----
256 Go1199 euros1199 euros0 euro
512 Go1329 euros1329 euros0 euro
1 To--1589 euros--

Continuons avec le Pixel 11 Pro. Ici aussi, le tarif des paliers de stockage communs entre les deux générations ne subit pas d’inflation. En revanche, comme pour le Pixel 11, le Pixel 11 Pro voit sa version 128 Go supprimée avec, en contrepartie, l’arrivée d’une version 1 To assez chère, puisqu’elle frôle les 1600 euros. Elle reste toutefois moins chère que sa concurrente directe, la version 1 To de l’iPhone 17 Pro, vendue 1829 euros.

Évolution du prix du Pixel 11 Pro XL

Pixel 10 Pro XLPixel 11 Pro XLdifférence de prix
256 Go1299 euros1399 euros100 euros
512 Go1429 euros1529 euros100 euros
1 To--1789 euros--

Le Pixel 11 Pro XL subit davantage de changements, notamment sur les prix. Le flagship de Google voit ses tarifs augmenter de 100 euros à stockage constant. Il s’agit d’un revers pour la firme de Mountain View, même si, chez Apple, les tarifs de l’iPhone 17 Pro Max restent bien supérieurs, notamment quand le stockage est élevé. Remarquez aussi l’arrivée d’un nouveau palier à 1 To, comme pour le Pixel 11 Pro. Google en revanche ne cède pas à la tentation de proposer une version 2 To, contrairement à Apple.

Évolution du prix du Pixel 11 Pro Fold

Pixel 10 Pro FoldPixel 11 Pro Folddifférence de prix
256 Go1899 euros1999 euros100 euros
512 Go2029 euros2129 euros100 euros
1 To2289 euros2389 euros100 euros

Finissons enfin avec le Pixel 11 Pro Fold. Ici, tous les paliers de stockage proposés en 2025 sont de retour. Et ils subissent tous une augmentation de 100 euros : pas de jaloux. Notez cependant que, malgré cette hausse, Google parvient à conserver un prix de base en dessous de la barre symbolique des 2000 euros. Hormis le Samsung Galaxy Z Fold8, le Pixel 11 Pro Fold est le seul smartphone pliant de type « Fold » sorti en 2026 à rester en dessous. Une très belle performance.

Voici donc les tarifs de tous les téléphones en France. Une grille différente (à notre avantage) de celle de l’Europe. Et surtout une grille qui subit certes une inflation, mais une inflation très limitée. Cela démontre bien la pression concurrentielle d’Apple, de Samsung et de toutes les grandes marques chinoises (Honor, Oppo, Xiaomi, etc.) sur Google. Et cela explique peut-être pourquoi nous avons l’impression que les évolutions des Pixel 11 sont finalement assez peu nombreuses.

À lire aussi : Pixel 11, 11 Pro (XL) et 11 Pro Fold – nouveautés, date de sortie, prix, tout savoir sur les smartphones de Google


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