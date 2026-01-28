Google booste la sécurité de votre smartphone Android, voici les nouvelles fonctionnalités

Dans un billet de blog, Google a annoncé la mise en place de plusieurs nouvelles fonctionnalités de sécurité pour Android. L'objectif est ici de compliquer la vie des voleurs qui mettraient la main sur votre smartphone, en les empêchant d'accéder aux paramètres sensibles, voire même au contenu de votre téléphone.

La sécurité est un point central du développement d'Android et Google n'a de cesse d'améliorer cet aspect de son système d'exploitation. La firme de Mountain View n'attend généralement pas les mises à jour majeures pour ajouter ou affiner les fonctionnalités de sécurité de son OS, comme elle nous l'a encore prouvé il y a quelques mois. Rebelote en ce début d'année, avec un billet de blog détaillant les nouveautés en matière de sécurité qui arrivent dès aujourd'hui sur nos smartphones.

À commencer par la nouvelle manière de fonctionner du verrouillage de l'écran. Depuis Android 15, votre smartphone bloque automatiquement son écran après plusieurs tentatives ratées d'authentification. Dorénavant, ce blocage est plus sévère et dure plus longtemps. En revanche, les tentatives identiques (rentrer le même code par exemple) ne seront plus comptés comme des essais uniques. De même, il est désormais possible de désactiver cette option depuis les paramètres.

Google renforce la sécurité des smartphones Android

Ensuite, Google s'est intéressé à la fonctionnalité capable de repérer lorsque vous vous trouvez dans un lieu sécurisé, par exemple votre domicile. Si tel est le cas, nul besoin par exemple de vous authentifier pour modifier certains paramètres sensibles, comme désactiver les protections antivol. Autrefois réservée à certaines options, cette fonctionnalité s'étend aujourd'hui à toutes les applications utilisant la reconnaissance biométrique, telles que les applications bancaires ou les gestionnaires de mots de passe.

Enfin, toujours dans l'optique de compliquer la vie des voleurs ayant mis la main sur votre smartphone, Google a ajouté un obstacle supplémentaire au verrouillage à distance de votre appareil. Il faudra à partir de maintenant répondre à une question secrète pour bloquer son smartphone ou autre depuis la plateforme web. Cela concerne tous les appareils tournant sur Android 10 ou plus.