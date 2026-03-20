Voici les nouveautés à venir sur Android, avec le retour d’un raccourci très attendu

La dernière version Canary d'Android, qui précède la bêta, intègre pas mal de nouveautés. Parmi elles, on note le retour d'un raccourci disparu il y a des années, et réclamé depuis.

Si vous n'avez pas peur de rencontrer des bugs parfois gênants, installer une version bêta, voire Canary d'Android est le meilleur moyen d'essayer vous-même les nouveautés à venir dont nous parlons dans nos colonnes. Pour rappel, la version Canary précède la bêta. Les développeurs eux-même précisent qu'elle n'est pas faite pour l'usage quotidien classique de son smartphone. Il est donc fortement recommander d'en posséder un deuxième pouvant servir uniquement à découvrir ce qui arrive sur le système d'exploitation mobile de Google.

Ce n'est pas le cas ? Aucun problème. Nous sommes là pour vous détailler les ajouts et changements prévus. La dernière version Canary en date est numérotée 2603. Elle est disponible sur les smartphones Pixel à partir du Pixel 6. Cela veut dire qu'une fois stable, la mise à jour sera déployée sur les Pixel 6 et ultérieurs, ce qui inclut les modèles Fold. Voyons maintenant ce qu'elle propose, en sachant qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

Android prépare plusieurs nouveautés et l'une d'elles va vous plaire

D'abord, on note que la fonction d'enregistrement de l'écran change un peu. La capture de l'écran entier affiche trois option : enregistrer le son de l'appareil, enregistrer le micro et montrer les touches du doigt. Si vous choisissez de capturer une seule application, vous verrez un bouton pour la choisir, un autre pour enregistrer le son de l'appareil et un dernier pour enregistrer le micro. Il est possible de modifier ces choix pendant la capture.

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On note également quelques légères modifications de l'interface. Par exemple, le flou de l'arrière plan est plus présent, notamment dans les menus qui actuellement s'affichent sur un fond de couleur uni. Ensuite, le menu qui s'affiche par défaut lorsque vous faites un appui long sur l'icône d'une application montre désormais les actions possibles d'un seul tenant et cache les raccourcis dans un menu à dérouler (s'il y en a au moins deux). C'est l'inverse du système actuel.

Deux nouvelles fonctionnalités font aussi leur apparition. La première est la transformation d'une icône d’application en “bulle”. Autrement dit une icône que vous pouvez déplacer à votre guise sur l'écran, indépendamment de la grille qu'elle doit normalement suivre. La deuxième est le verrouillage de l'application sélectionnée. Une fois actif, les notifications qu'elle envoie seront cachées puis les widgets et autre raccourcis placés par vos soins supprimés. En revanche, les autorisations d'accès accordées à un agent IA ne sont pas impactées.

Mais le changement le plus marquant à nos yeux, et probablement à ceux de beaucoup, c'est le retour du raccourci pour activer/désactiver le Wi-Fi. Fusionné avec les données mobiles en 2021, il est réclamé depuis. Google n'a donc pas abandonné l'idée de le faire revenir puisqu'il est fonctionnel dans cette version Canary d'Android. On conserve le même fonctionnement que celui introduit par Android 16 : appuyer sur l'icône lui-même lance ou arrête la connexion, tandis qu'appuyer sur la tuile ouvre la sélection du réseau.

Toutes ces nouveautés ne seront pas implémentées dans la prochaine mise à jour stable d'Android 16. Certaines sont d'ores et déjà prévues pour Android 17, comme les “bulles” pour les applications et, probablement, le raccourci de connexion au Wi-Fi. La bonne nouvelle, c'est qu'à moins d'un énorme bug impossible à résoudre, ce que nous voyons ici finira tôt ou tard par arriver sur nos smartphones. Plus qu'à patienter donc.

Source : 9to5Google