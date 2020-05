Pixel Watch : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir sur la montre connectée de Google

La Pixel Watch est un serpent de mer dans le monde de la tech. On en parle sérieusement depuis 2018 sans jamais que Google ne finisse par faire d’annonce officielle à son sujet. Mais la montre connectée devrait faire parler d’elle dans les prochains mois. Enfin un concurrent sérieux à l’Apple Watch ?

Plusieurs rapports concordants annoncent le lancement par Google d’une montre connectée prochainement. Elle serait commercialisée sous la marque Pixel. Si la firme de Mountain View a pris du retard sur Apple, solide leader du secteur avec ses Apple Watch, elle peut compter sur son système d’exploitation pour smartwatch Wear OS propulsant déjà les montres d’autres marques ainsi que sur l’expertise de Fitbit qu’elle a racheté récemment pour le hardware. Une stratégie qui rappelle forcément les manœuvres de Google avec Android et ses Pixel, et le rachat de la division smartphones de HTC.

Cela fait des années que l’on évoque la sortie imminente d’une Pixel Watch. Il peut en effet paraître étonnant que Google n’ait pas encore commercialisé un tel produit alors que des concurrents comme Apple et Samsung sont déjà présents sur ce marché depuis des années, alors même qu’il a déjà sous la main une solution logicielle : le fameux Wear OS qui équipe les montres connectées de différentes marques. C’est le cas de Fossil, Puma, Armani, Diesel ou Michael Kors par exemple (Apple, Samsung et Huawei ont chacun leur propre OS). Mais plusieurs indices ainsi que le rachat de l’expert des objets connectés (notamment des bracelets) Fitbit semblent annoncer que la tant attendue Pixel Watch n’est désormais plus très loin.

Reste que l’épidémie de COVID-19 a changé les plans de toutes les entreprises de la tech, Google compris. Le géant américain a annulé son événement annuel Google I/O qui devait se tenir en mai, et qui ne se tiendra même pas online. Cette conférence présente essentiellement des nouveautés logicielles, mais on y trouve aussi régulièrement des annonces hardware. La prochaine échéance est donc prévue pour le mois d’octobre prochain, quand seront introduits les Pixel 5, probablement de nouveaux Pixelbook, peut-être des Pixel Buds et très certainement de nouveaux objets connectés (on attend notamment une clé HDMI Nest TV sous Android TV).

Un lancement de la Pixel Watch n’est donc pas prêt d’arriver avant fin 2020, mais il est possible qu’il faille même patienter jusqu’en 2021 pour enfin la voir.

A quel prix la montre sera-t-elle commercialisée ?

Actuellement, aucun leak fiable n’est sorti en ce qui concerne le tarif de la Pixel Watch à venir. Mais on peut tout de même tenter de deviner une estimation par rapport à ce que l’on connait du marché et des stratégies de Google vis-à-vis d’autres gammes de produits.

Il est quasi assuré que le groupe va se positionner sur le segment premium et ainsi venir concurrencer ceux qui sont déjà ses rivaux sur le marché des smartphones et des objets connectés, à savoir Samsung, Huawei, et surtout Apple. L’Apple Watch Series 5 était vendue 449 euros à sa sortie. Il est impensable que Google aille sur ce terrain glissant en proposant un produit aussi cher. À tarif égal ou même un peu moins cher, il sera dur de convaincre les consommateurs de privilégier une Pixel Watch plutôt qu’une Apple Watch.

À notre avis, pour avoir une vague idée du prix qui sera pratiqué par Google pour sa montre connectée, il faut sans doute plus se tourner vers les propositions de Huawei et Samsung. La Watch GT 2 du premier était disponible pour 229 euros et la Galaxy Watch était vendue 299 euros ou 319 euros selon la taille (sans compatibilité 4G). Il est probable qu’une Pixel Watch soit commercialisée dans ces eaux-là, à moins que Google ne joue la carte du tout premium avec un support de la 4G par exemple.

N’oublions pas également qu’il est fort probable que Google lance plusieurs versions (WiFi et 4G LTE notamment) de sa Pixel Watch, qui lui permettrait de couvrir une large frange de prix tout en répondant aux besoins de la plupart des utilisateurs.

Quel est le design de la montre envisagé par Google ?

C’est une grande inconnue à ce jour. La première question est de savoir si Google va opter pour un écran en forme de cercle (comme Samsung et Huawei) ou de forme rectangulaire (comme Apple). Pour se faire une idée, on peut aller voir ce qu’il se fait du côté de Fitbit, dont les montres connectées adoptent toutes un format rectangulaire, avec un écran aux bords anguleux ou arrondis selon les modèles. Ce n’est pas dit que Google reprenne forcément ce genre de design, mais on sait que l’expertise des ingénieurs de Fitbit sera exploitée pour la Pixel Watch.

On peut tout de même s’attendre à ce que la montre soit un peu plus fine que la plupart des modèles existant aujourd’hui si la présence d’une nouvelle puce se confirme (voir partie sur la fiche technique).

Quelle est la fiche technique de la Pixel Watch ?

Google a recours aux SoC de Qualcomm pour ses smartphones, il devrait en être de même pour sa Pixel Watch. On pense bien sûr à la puce Snapdragon 3100 qui équipe déjà de nombreuses montres connectées de marques comme Xiaomi, Fossit, Tag Heuer, Montblanc, Diesel, Michael Kors ou Puma. Celle-ci a permis de booster les performances des smartwatches tout en réduisant leur consommation énergétique, et donc d’améliorer leur autonomie.

Mais on peut aussi espérer que la Pixel Watch embarque le futur Snapdragon 3300 à venir. Celui-ci n’a pas encore été présenté officiellement par le fondeur, mais paraît extrêmement prometteur. Le Snapdragon 3100 repose sur un procédé de gravure de 28 nm, alors que son successeur devrait bénéficier d’une finesse de gravure bien plus intéressante de 12 nm. De quoi s’attendre à une puissance encore jamais observée sur ce type de produits pour le grand public tout en améliorant encore l’efficacité énergétique et par conséquent l’autonomie des appareils.

Un rapport évoquait aussi un circuit intégré avec gestion de l’alimentation directement au chipset dont le but serait de permettre à la montre connectée d’écouter en permanence grâce au micro en attente d’une commande vocale sans pour autant faire fondre la batterie. Il serait alors possible d’invoquer Google Assistant sans avoir à appuyer sur un bouton au préalable tout en gardant une bonne autonomie. Le nom de cette fonctionnalité est « Blackghost ». En revanche, on ignore encore si le Snapdragon 3300 est compatible nativement avec une telle option (le Snapdragon 3100 ne l’est pas).

Quels sont les logiciels et fonctionnalités embarqués dans la montre connectée ?

Le plus important pour une montre connectée, c’est tout ce qu’elle peut apporter de plus qu’une montre standard, notamment à l’égard de ses capacités logicielles.

Wear OS

Avec sa Pixel Watch, Google a aussi pour objectif de promouvoir les qualités de son système d’exploitation : Wear OS (anciennement Android Wear), une version d’Android conçue pour les wearables. Et bien entendu, cela commence par une intégration parfaite à l’écosystème et aux services de Google.

La Pixel Watch va forcément bénéficier de Google Assistant, avec la possibilité d’afficher à l’écran via une commande vocale des informations comme la météo, les rendez-vous à venir inscrits dans Google Agenda, les réservations, les informations sur le statut de son vol…

Autre feature indispensable pour une montre connectée Google en 2020, la possibilité de payer sans contact par NFC. C’est la solution la plus rapide et la plus simple pour effectuer un achat physique actuellement : pas de besoin de sortir ni carte bancaire ni smartphone, mais simplement d’approcher son poignet du lecteur. Wear OS gère déjà Google Pay, il est impensable qu’une telle option ne soit pas disponible sur la Pixel Watch.

Le calendrier de Google Agenda ainsi que les notes de Google Keep seront aussi à disposition à tout moment sur la dalle de la montre. Pour vous repérer, vous n’aurez plus besoin de sortir votre smartphone toutes les deux secondes grâce à Google Maps. Vous pourrez aussi surveiller le statut de votre course Uber sans avoir à sortir votre mobile de la poche.

Côté communication, Wear OS supporte Gmail, Messages et Téléphone, avec l’affichage des mails, SMS ou appels que vous recevez, mais aussi la possibilité d’y répondre grâce à la saisie vocale de la smartwatch équipée d’un micro.

La Pixel Watch ne pourra évidemment pas faire l’impasse sur les fonctionnalités liées au sport ou au suivi d’activités : compteur de pas, mesure de la fréquence cardiaque, nombre de calories brûlées, distance parcourue, temps de parcours… Tous vos résultats pourront être affichés via Google Fit mais aussi par l’intermédiaire d’applications tierces comme Runastic, Strava ou Lifesum.

Et enfin, la musique. Changer de chanson ou ajuster le volume n’est pas très pratique depuis le smartphone en pleine activité physique. Tous les dispositifs audio (casque ou écouteurs) n'embarquent pas de contrôle simple pour effectuer ces actions. Pouvoir gérer Spotify, Play Music ou autres depuis sa montre est un véritable confort.

Il n’est pas encore clair si Google va choisir de propulser sa Pixel Watch avec Wear OS stock (la version de base, pure, du système d’exploitation) ou avec une surcouche estampillée Pixel, proposant une nouvelle interface et des fonctionnalités supplémentaires. Les smartphones Pixel par exemple ne tournent pas sous Android Stock, mais avec un launcher Pixel personnalisé par Google et propre aux modèles de cette gamme.

Le contrôle par les gestes

Google a déposé un brevet auprès de l’United States Patent and Trademark Office (USPTO) documentant une technologie permettant de contrôler sa montre connectée avec des gestes plutôt qu’avec l’écran tactile ou Google Assistant. Il s’agirait de la manière la plus pratique pour rester concentré sur son activité tout en utilisant les fonctionnalités de sa smartwatch. Imaginez être en train de courir et de passer à la chanson suivante en serrant seulement le poing par exemple. Les possibilités sont gigantesques, surtout si les contrôles sont personnalisables.

Il ne s’agit à ce stade que d’un brevet, une telle fonctionnalité ne sera peut-être pas intégrée pour le premier modèle de Pixel Watch. Mais on sait que Google est très intéressé par ce genre de possibilités, en témoigne son Project Soli, un système de radar miniaturisé capable de reconnaître et interpréter les gestes et mouvements humains, une pirouette logicielle permettant ensuite de les associer à des options de contrôle. La firme de Mountain View a d’ailleurs doté ses smartphones Pixel 4 et Pixel 4 XL d’une telle fonctionnalité. Il est possible sur ces mobiles de passer à la chanson suivante, mettre en pause une vidéo ou autre sans toucher l’appareil, mais en effectuant des gestes devant la caméra frontale. Utile lorsqu’on cuisine, bricole, ou de manière générale lorsqu’on a les mains sales ou mouillées. Mais l’application aux smartwatches semble plus prometteuse, car moins contraignante : il suffit de faire des gestes naturels avec son poignet et sa main, même en courant ou nageant, sans se préoccuper de savoir si nous sommes dans le champ de vision du radar.