L’Apple Watch Series 10 sera plus endurante, et la batterie n’a rien à voir là-dedans

L'Apple Watch Series 10 pourrait gagner en autonomie par rapport aux précédents modèles. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le constructeur ne serait pas penché sur la batterie, mais sur un autre composant. Explications.

Le site sud-coréen The Elec, média réputé pour ses informations sur les procédés industriels des constructeurs de smartphones, vient de partager de nouvelles rumeurs concernant l'Apple Watch Series 10.

Selon la publication, la future montre connectée de la marque à la pomme jouirait d'une autonomie supérieure à celle de la Series 9. Rien d'étonnant jusque là, ce genre d'améliorations étant généralement attendu d'une génération à une autre. Néanmoins, Apple ne serait pas focalisé sur la batterie de sa montre, mais plutôt sur sa technologie d'écran.

Apple mise sur une nouvelle technologie d'écran pour sa Watch Series 10

En effet, la firme de Cupertino envisagerait d'opter pour une nouvelle technologie d'affichage OLED à faible consommation d'énergie pour sa prochaine toquante. Plus précisément, la marque développerait actuellement une technologie inédite de transistor à couches minces (TFT) à oxyde polycristallin à basse température (LPTO). Cette méthode permettrait de mieux contrôler la consommation d'énergie de chaque pixel sur l'écran. De fait, elle influe directement sur l'utilisation de la batterie, notamment en mode Always On par exemple.

Jusqu'alors, Apple employait une combinaison d'oxyde et de LTPS (silicium polycristallin à basse température) pour ces commutateurs. Avec l'Apple Watch Series 10, l'entreprise pourrait se diriger davantage vers l'oxyde, en particulier pour les composants directement liés aux pixels OLED. Pourquoi cela ? Car l'oxyde est plus efficace pour réduire la perte d'énergie, ou en d'autres termes, la petite quantité de batterie que votre appareil perd même lorsqu'il n'est pas allumé.

D'abord sur les Watch, ensuite sur les iPhone ?

De fait, plus d'oxyde = plus d'autonomie sur la batterie. Selon le rapport de The Elec, cette technologie pourrait arriver un jour sur les iPhone. Rien d'étonnant en soi, puisqu'Apple a pris l'habitude de tester de nouveaux composants sur ses Apple Watch avant de les porter sur ses smartphones. C'était par exemple le cas des écrans LTPO. Avant d'équiper les iPhone 13, la compagnie américaine avait utilisé ces dalles sur l'Apple Watch Series 4 en raison de leurs effets positifs sur la gestion de l'énergie.

Pour rappel, l'Apple Watch Series 10 est attendue comme une refonte majeure de la montre connectée. Pour cause, elle marquera les 10 ans de la gamme. De fait, de nombreuses améliorations seraient prévues, d'abord sur le design (épaisseur et poids réduits), mais aussi sur les fonctionnalités avec l'intégration d'un capteur de tension artérielle.

Source : The Elec