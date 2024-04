Le Pass Navigo est disponible sur Galaxy Watch, plus besoin de sortir votre smartphone

Après de premiers tests fructueux, Île-de-France Mobilités et Samsung annoncent que les titres de transport dans la capitale et ses alentours sont désormais disponibles sur Galaxy Watch. Dorénavant, il est possible de recharger son Pass Navigo et d’acheter un ticket de métro depuis sa montre connectée.

Alors que l’arrivée du Pass Navigo a une nouvelle fois été retardée, risquant de rater le coche des Jeux olympiques, les choses continuent d’avancer du côté d’Android. Surtout chez Samsung. Non content d’être le premier constructeur à avoir proposé les titres de transport dématérialisés sur ses smartphones en 2019, celui-ci annonce aujourd’hui au côté d’Île-de-France Mobilités la mise en place d’un dispositif similaire sur ses Galaxy Watch.

C’est à l’automne 2023 que nous avons eu vent de ce nouveau partenariat entre ces deux entités. Il n’aura finalement fallu attendre que quelques mois pour que celui-ci se concrétise, après la réussite des premiers tests. Rien de surprenant : là encore, il y a deux forts à parier qu’Île-de-France Mobilités visait un déploiement global avant le lancement des Jeux olympiques. Pari réussi. Dès aujourd’hui, vous pouvez donc recharger vos titres de transport sur votre montre connectée.

Le Pass Navigo débarque officiellement sur les Galaxy Watch

« La généralisation de ce service, en partenariat avec Samsung, va dans le sens de notre politique de dématérialisation entamée depuis 2016 : rendre la vie des usagers franciliens plus simple, plus pratique, plus en phase avec notre temps. Nous allons continuer à investir et accroître nos efforts dans cette direction », a déclaré Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France.

Valérie Pécresse ne le dit pas, mais le communiqué de presse le confirme : l’objectif de cette technologie est également de réduire les files d’attente aux guichets ainsi qu’aux bornes de la RATP, en permettant aux usagers de recharger leurs titres de transport à l’aide de leur montre connectée. La nouvelle tombe à pic, alors que l’on attend plus de 15 millions de touristes dans la capitale durant les Jeux olympiques cet été, selon le Parisien.