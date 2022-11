Pixel Watch : des versions exploitables de Gmail et Agenda arrivent enfin sur Wear OS

Jusqu'à maintenant, Gmail et Agenda ne proposaient pas une expérience satisfaisante sur Wear OS. Google s'apprête à changer cela, sur sa Pixel Watch tout d'abord, et sur toutes les montres connectées Android ensuite.

La Pixel Watch de Google et les montres connectées en général ne sont pas vraiment des appareils conçus pour consulter ses emails ou pour être productif. C’est sans doute la raison pour laquelle Google ne propose pas jusqu’à maintenant de versions exploitables de Gmail et de Google Agenda sur Wear OS. À en croire une information dévoilée par 9 To 5 Google, la firme de Mountain View travaillerait à combler ce manque.

Pour mieux préparer l’arrivée de sa première smartwatch, Google a pris soin de concevoir des versions spécifiques de nombre de ses applications. Les possesseurs de Pixel Watch ou de montres connectées tournant sous Wear OS peuvent ainsi déclencher la Caméra de leur smartphone à distance grâce à une app dédiée, ou bien consulter leur liste de course sur Google Keep à la sauce Material You. L’expérience avec Gmail ou Agenda était jusqu’à maintenant beaucoup plus décevante. Les deux services proposent des fonctionnalités si limitées qu’elles en sont pratiquement inutiles. Agenda ne permet pas d’interagir avec votre calendrier en ligne, et Gmail sur Wear OS n’est qu’un panneau de notification.

Google travaille sur des versions complètes de Gmail et d'Agenda pour les montres connectées Android

Si Google optimise tout d’abord Gmail et Agenda sur sa Pixel Watch, toutes les montres sous Wear OS en bénéficieront au final. D’après la compagnie, les deux services proposeront enfin une expérience complète, ce qui laisse supposer qu’il sera possible d’écrire un email et de l’envoyer dans Gmail, ou encore de créer et/ou modifier les événements dans Agenda. Adapter des applications aussi complexes sur une montre n’est pas chose facile, on le comprend bien, car les contraintes physiques et matérielles sont nombreuses.

Les montres connectées ne sont effectivement pas les accessoires idéaux pour les tâches dites « productives ». Au-delà d’afficher l’heure, leur mission première est de proposer des applications de sport et santé : des domaines dans lesquels la Pixel Watch n’a pas donné entière satisfaction. Si la Pixel Watch propose bien un cardiofréquencemètre ou encore un GPS, il lui manque les nombreuses fonctionnalités qui font l’attrait des bracelets Fitbit. Aucun détail n’a filtré quant à la disponibilité des nouvelles versions de Gmail et d’Agenda sur Wear OS.