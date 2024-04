L’Apple Watch sauve la vie d’un cycliste après une très mauvaise chute en appelant les secours

Eric Zollinger ne serait peut-être plus là aujourd’hui s’il n’avait pas d’Apple Watch sur lui. Alors qu’il se rendait à son travail en vélo, celui-ci tombe et se blesse gravement sur le bitume. Ce n’est que plus tard qu’il s’évanouit, avant de se réveiller avec les urgences au téléphone.

On ne compte plus le nombre de témoignages de la part d’utilisateur d’Apple Watch, arguant qu’ils sont toujours en vie grâce à leur montre connectée. Depuis quelques années en effet, celle-ci est non seulement capable de détecter des anomalies cardiaques, permettant de détecter des maladies chez leur propriétaire, mais aussi d’appeler les secours lorsqu’un accident a lieu. C’est dans ce deuxième cas de figure que s’est récemment retrouvé Eric Zollinger.

Le mois dernier, cet agent immobilier de 49 ans décide de se rendre au travail à vélo. Un trajet qui n’est pas sans risque, la route comporte un gigantesque nid-de-poule. Or, une tempête a complètement recouvert le trou la veille, le rendant indétectable de loin. « Tout d’un coup, j’ai levé les yeux et j’ai vu que tout était inondé et qu’il y avait de la circulation derrière moi. J’ai dû rouler à travers », raconte Eric.

Sur le même sujet —L’Apple Watch Series 8 alerte les secours après un grave accident de voiture et sauve la vie de son propriétaire

Après un grave accident de vélo, son Apple Watch alerte les secours

Ce qui devrait arriver arriva. Eric tombe violemment au sol. Heureusement, celui-ci parvient à se relever rapidement — après avoir vérifié l’état de ses dents, précise-t-il. Il remarque malgré tout s’est blessé au genou, ainsi qu’au milieu du visage. Bien qu’il ne saigne pas beaucoup, il décide de rentrer chez lui pour se remettre de ses émotions. Mais alors qu’il prend une douche, son nez se met à saigner abondamment. Il tente de se relever, mais se sent immédiatement tomber dans les pommes.

« Je me souviens ensuite avoir entendu : “911, quelle est votre urgence ?” ». En effet, Eric a eu la bonne idée de garder son Apple Watch au poignet, qui a immédiatement détecté sa chute et a décidé d’appeler les secours. Grâce à la localisation de la montre connectée, une ambulance a pu se rendre directement chez le cycliste. Finalement, plus de peur que de mal, les analyses n’ayant rien trouvé de problématique. « Je ne sais pas comment les choses auraient tourné si ma montre ne m’avait pas alerté », indique toutefois son propriétaire.