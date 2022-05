La Pixel Watch devrait avoir un processeur surprenant

La Pixel Watch continue de faire parler d’elle. Aujourd’hui, c’est sa fiche technique qui fuite sur la toile. On connait ainsi son processeur, et il est surprenant. La montre connectée a été officialisée par Google il y a peu mais ne sera .0pas présentée plus longuement avant cet été.

Cela fait des mois et des mois que nous parlons de la Pixel Watch, la montre connectée de Google. Désormais officialisée, nous n’en savons toujours pas beaucoup à son sujet, la marque faisant durer le suspense. Heureusement que les fuites sont là.

Le site 9to5Google dévoile ainsi plusieurs choses intéressantes. La première est le processeur. Google aurait fait le choix d’un SoC Samsung Exynos 9110, spécialement conçu pour ce genre de produit. Il sera associé à un co-processeur encore inconnu. On peut mettre une pièce sur un SoC estampillé Tensor, le processeur maison de la firme de Mountain View.

La Pixel Watch n’arrivera pas avant cet automne

En plus de cela, le site américain indique que la Pixel Watch devrait posséder 1,5 Go de RAM ainsi que 32 Go de stockage, ce qui est énorme pour une montre connectée. Elle devrait également apporter un retour haptique, c’est-à-dire une utilisation intelligente des vibrations pour faire passer des sensations précises à l’utilisateur. Cette montre devrait être disponible en deux versions, une uniquement Wifi/Bluetooth et une autre compatible 4G.

Pour finir, 9to5Google précise que cette Pixel Watch devrait avoir exactement les mêmes capteurs que sur le Fitbit Luxe et la Charge 5, c’est-à-dire un capteur de fréquence cardiaque, un capteur d’oxygène sanguin et un électrocardiogramme. Bref, de quoi devenir l’une des montres pour Android les plus complètes du marché. On rappelle qu’elle embarquera Wear OS.

Cela fait des mois et des mois que les rumeurs et autres fuites tournent autour de ce produit. Lors de la conférence d’ouverture de la Google I/O il y a quelques jours, la firme de Mountain View s’est enfin décidée à l’officialiser… mais c’est tout. Nous aurons le droit à une présentation plus en détail dans le courant de l’été, en même temps que les Pixel 7. Si tout se passe bien, la Pixel Watch devrait débarquer sur le marché en octobre prochain. Ne reste donc qu’à patienter pour pouvoir mettre nos mains sur cette montre tant attendue.

Source : 9to5Google