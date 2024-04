Il transforme sa montre connectée en console miniature en l’attachant simplement à une manette

Si vous êtes nostalgique de l’écran minuscule de la GameBoy, vous serez certainement fasciné par cette vidéo postée par un utilisateur de Reddit. Celui-ci y expose sa montre connectée, d’un modèle inconnu, faisant tourner un jeu Castlevania, qu’il contrôle avec une manette Bluetooth. On a vu mieux en matière de confort de jeu.

Une montre connectée étant un accessoire électronique comme les autres, qui plus est doté d’un système d’exploitation, nous avons déjà vu plusieurs projets transformer cette dernière en un tout autre outil, qu’il s’agisse d’une souris pour ordinateur ou en talkie-walkie. On n’avait, en revanche, jamais vu personne transformer sa montre connectée en console portable. Et pour cause : pas facile de jouer sur un écran aussi petit, sans compter la puissance forcément plus limitée du hardware.

Ces deux contraintes n’ont visiblement pas effrayé R3V3RB_7, un utilisateur de Reddit ayant posté une vidéo étonnante sur la plateforme il y a deux jours. On y voit une montre connectée attachée autour d’une manette Bluetooth, que l’internaute utilise pour contrôler l’interface de l’appareil. En quelques secondes, il parvient à lancer le jeu Castlevania : Aria of Sorrow, qui tourne à merveille — à ceci près qu’il faut presque plisser les yeux pour voir le personnage à l’écran.

Cette montre connectée est la console rétro la plus portable du monde

Malheureusement, l’internaute ne fournit aucune précision sur le matériel utilisé pour cette expérience. La montre semble être un clone de l’Apple Watch Ultra tournant sur une version altérée de Wear OS, plus proche d’Android. Ce système d’exploitation lui permet de lancer l’émulateur My Boy ! GBA, et donc de faire tourner des jeux GameBoy. En revanche, nous ne connaissons pas le nom du modèle.

Quant à la manette, le constat est similaire. Nous ne savons rien à son sujet si ce n’est qu’il s’agit d’un contrôleur Bluetooth grandement inspiré de la DualSense de la PS5. Il semblerait que l’écran de la montre mesure 1,93 pouce, soit plus petit que celui de la GameBoy Advance, qui mesure quant à 2,9 pouces. Il va sans dire qu’il s’agit là d’une expérience réalisée pour le goût du défi, et non par réel plaisir de jeu. Votre smartphone reste un bien meilleur appareil pour jouer aux jeux de votre enfance.

Source : Reddit