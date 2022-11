Pixel Watch : la 1re mise à jour de l’appli est disponible, au revoir les soucis avec FitBit

L'appli de la Pixel Watch, la toute première montre connectée de Google, vient de recevoir sa 1re mise à jour depuis son lancement au début octobre 2022. Avec ce patch, la firme de Mountain View améliore l'intégration des services FitBit et corrige surtout les quelques bugs signalés par les utilisateurs.

Voilà une bonne nouvelle pour tous les possesseurs de Pixel Watch, la toute première montre connectée de Google lancée au début octobre 2022. En effet, la firme de Mountain View vient de déployer la 1re mise à jour à destination de l'application dédiée de la Smartwatch.

Sans surprise, ce patch apporte plusieurs correctifs de bugs et des améliorations fonctionnelles pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre montre. Déployée sous le numéro de build 1.0.0477318422, cette version de l'appli Pixel Watch se concentre surtout pour offrir une meilleure intégration des services FitBit. Pour rappel, cette société réputée pour ses wearables connectés est la propriété de Google depuis novembre 2019.

D'après le patchnote publié par Google, la configuration de FitBit dans l'application se veut plus simple. Désormais, la configuration initiale se fera en quelques clics seulement grâce à un nouveau processus plus intuitif. Par ailleurs, les paramètres d'intégration de FitBit et les informations de synchronisation sont également accessibles depuis l'écran d'accueil de l'application.

L'appli de la Pixel Watch se met à jour

Ces ajouts devraient faciliter grandement l'interopérabilité de la montre avec les appareils et services proposés par FitBit. En outre, il est désormais possible d'accéder au tutoriel 3D depuis la section “Conseils et Assistance” de l'appli. Jusqu'alors, ce mode était uniquement disponible lors de la configuration initiale. Pour mémoire, ce tutoriel offre un tour d'horizon complet des capacités de la montre, en proposant notamment des guides et des conseils sur les diverses fonctionnalités offertes par la Pixel Watch. Pratique si vous avez des doutes sur telle ou telle fonctionnalité.

Concernant les correctifs, Google affirme avoir réglé quelques problèmes liés à la configuration de l'eSIM. On sait également que les problèmes signalés récemment au sujet de la mesure des calories via FitBit ont été corrigés. En effet, plusieurs utilisateurs ont démontré que les mesures des calories étaient totalement faussées. Notez que Google a débuté le déploiement de la mise à jour de l'appli compagnon de la Pixel Watch ce lundi 14 novembre 2022.

De fait, pas d'inquiétude si vous ne pouvez pas la télécharger dans l'immédiat. Cela pourra prendre quelques semaines avant de voir apparaître la mise à jour. Jetez régulièrement un coup d'oeil à la fiche de l'appli sur le Google Play Store pour savoir le dernier patch est disponible ou non.

Source : Android Headlines