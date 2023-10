Fitbit pousse désormais ses utilisateurs à transférer leurs données vers un compte Google

Fitbit lance une grande campagne de migration des utilisateurs de ses bracelets d'activité vers un compte Google. Un transfert qui sera finalisé et définitif à partir de 2025.

Google a officialisé la Pixel Watch 2, et de l’avis de nombreux testeurs, les fonctionnalités de l’accessoire connecté en font un candidat idéal au titre de « montre à tout faire ». Alors que le nom Fitbit est indissociable des bracelets et montres connectées à vocation sportive, la Pixel Watch mise toujours plus sur la santé pour séduire le grand public et les sportifs.

Bien qu’étant tous deux la propriété de Google, les montres Pixel et Fitbit étaient jusqu’à présent cantonnées à un domaine particulier, les deux gammes semblent vouées à se rapprocher. Google commence à envoyer des messages informant les utilisateurs des bracelets Fitbit Charge 6 et autres Sense 2 qu’ils devront transférer leurs données vers un compte Google d’ici 2025. Passé ce délai, les données sportives et de santé jusqu’ici stockées sur les serveurs de Fitbit ne seront plus accessibles sans compte Gmail.

Fitbit demande à ses clients de basculer leur compte chez Google

Pour basculer vos données Fitbit vers un compte Google :

connectez-vous à l’application Fitbit

tapotez sur la notification vous invitant à migrer Fitbit vers le compte Google que vous utilisez. Notez que ce message n’apparaît pas encore chez tout le monde

suivez les instructions à l’écran

Sécurité de pointe, une seule connexion Google pour gérer vos applications connectées et vos appareils appariés avec un seul mot de passe, voire pas de mot de passe du tout, grâce aux passkeys, une intégration toujours plus poussée avec Google Assistant ; il y a de nombreux avantages à passer sur un compte Google.

Si vous êtes toujours réticent à l’idée de partager vos données Fitbit avec Google, sachez que vous pourrez continuer à utiliser votre compte Fitbit existant avec vos appareils et services Fitbit, tant que les comptes Fitbit seront pris en charge, « au moins jusqu’en 2025 », selon la compagnie. Cela dit, Google et Fitbit s’y engagent : « vos données de santé et de bien-être Fitbit ne seront pas utilisées pour les annonces Google et seront conservées séparément des données des annonces Google ».