La Pixel Watch pourra se connecter en 2 secondes aux Pixel Buds Pro grâce à Fast Pair

La Pixel Watch, future montre connectée de Google, sera compatible avec la fonction Fast Pair. Celle-ci facilite considérablement la connexion entre des écouteurs TWS (True Wireless Stereo) et un appareil compatible Bluetooth. Elle sera bientôt nativement intégrée au système WearOS. L’objectif de Google est de créer un pont entre la smartwatch et les Pixel Buds Pro, deux produits annoncés pour le second semestre 2022.

En mai, Google a introduit de nouveaux produits dans son écosystème. Nouveaux smartphones. Nouvelle tablette. Et surtout de nouveaux écouteurs, les Pixel Buds Pro, et une première montre connectée sous sa marque, la Pixel Watch. Les premiers seront disponibles dans un mois aux États-Unis, en même temps que le Pixel 6A. Et la seconde sera proposée en fin d’année, la date exacte n’ayant pas été annoncée. Mais tout porte à croire qu’elle arrivera en même temps que les Pixel 7 et 7 Pro, dans le courant de l’automne.

Si tous les détails techniques sur la montre n’ont pas été dévoilés (Google s’étant attardé sur le design et non sur les composants), il en est un qui a été confirmé : la montre sera compatible avec WearOS 3, la prochaine version du système d’exploitation pour les objets connectés. La Pixel Watch sera logiquement la première à en bénéficier. De nombreuses améliorations sont attendues avec WearOS 3. Et l’une d’entre elles vient d’être découverte dans les entrailles de l’application Google Play Services.

Grâce à Wear OS 3, la Pixel Watch se connectera très facilement aux Pixel Buds Pro

La firme de Mountain View a démarré le déploiement d’une mise à jour numérotée 22.24. Dans la liste des changements apportés, une ligne concerne spécifiquement Wear OS : « Fast Pair pour Wear OS permet aux écouteurs précédemment appairés d’être découverts et connectés à des accessoires ». Comprenez que Wear OS sera donc compatible Fast Pair et que le système permettra à une montre connectée, par exemple, de se connecter automatiquement à des écouteurs associés à un compte Google, même si les écouteurs n'ont jamais été connectés à la montre auparavant.

Et cela tombe justement très bien, puisque Google annonce justement, sur la fiche produit des Pixel Buds Pro, que ses prochains écouteurs sont capables de se connecter à différents appareils associés à un compte Google, que ce soit un ordinateur portable, un smartphone ou une montre connectée. Notez d’ailleurs que le système est plus ouvert que celui d’Apple, puisque les Pixel Buds Pro devraient être capable de se connecter en multipoint à des appareils sous Android, Windows ou iOS.

Avec Fast Pair, Google se rapproche encore plus de l'expérience Apple Continuity

Grâce à l’intégration de Fast Pair à Wear OS, Google s’approche un peu plus de l’expérience Continuity qu’Apple propose dans son propre écosystème. Les AirPods, par exemple, sont capables de passer d’un MacBook à un iPhone, un iPad ou une Apple Watch sans discontinuité de service. L’homogénéité de l’expérience proposée par la firme de Cupertino a toujours été enviée par la concurrence sous Windows et Android. Avec Fast Pair, entre autres, ce n’est plus un objectif hors de portée.

Source : 9to5Google