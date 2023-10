La Pixel Watch met plus de temps à charger suite à une mise à jour

Après une mise à jour du firmware, Google annonce que la Pixel Watch première du nom mettra désormais plus de temps à se recharger. L'augmentation varie entre 15 et 30 minutes selon le pourcentage à atteindre.



Spontanément, quand un logiciel se met à jour, c'est pour a minima corriger des bugs, au mieux pour ajouter des nouvelles fonctionnalités. Certes, cela occasionne parfois des bugs non prévus, mais rien qu'un patch correctif ne puisse régler plus ou moins rapidement. Ce à quoi on s'attend moins en revanche, c'est une mise à jour qui rend l'appareil moins efficace, et surtout que ce soit totalement assumé. C'est exactement ce qu'il vient de se passer avec la Pixel Watch première du nom de Google.

Le firmware (micro-logiciel) de la montre connectée sortie en octobre 2022 s'est en effet mis à jour récemment et cela a entraîné une augmentation des temps de recharge. Et non, ce n'est pas un bug. Google le confirme en mettant à jour ces temps sur la fiche technique de la montre. Selon la firme, “la mise à jour du micro-logiciel des Pixel Watch nous oblige à revoir les temps de charge, les nouveaux temps sont ce que l'utilisateur moyen constatera”.

Une mise à jour augmente le temps de rechargement de la Pixel Watch

Concrètement, recharger une Pixel Watch prendra entre 15 et 30 minutes de plus qu'avant selon le pourcentage à atteindre :

De 0 à 50 % : 45 minutes au lieu de 30.

De 0 à 80 % : 75 minutes au lieu de 55.

De 0 à 100 % : 110 minutes au lieu de 80.

Google n'explique pas ce qui a motivé ce changement. Même si la Pixel Watch 2 est désormais sur le marché, la Pixel Watch originelle est toujours disponible à la vente à 319 € pour la version Wi-Fi, sur la boutique officielle. La deuxième itération, supérieure à tous les points de vue, vous en coûtera 399 €, toujours pour le modèle Wi-Fi. À moins que les 80 € de différence vous rebutent vraiment, nous vous conseillons de vous tourner vers la montre la plus récente en cas d'hésitation. Surtout après la dégradation du temps de recharge.

Source : 9to5Google