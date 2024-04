Galaxy Watch FE : Samsung va présenter une montre connectée encore plus abordable cet été

Bonne nouvelle pour ceux qui voulaient acheter une montre connectée signée Samsung, le géant coréen serait en train de travailler sur un tout nouveau modèle « Fan Edition » plus abordable pour cet été.

Samsung s'apprête peut-être à appliquer pour la première fois sa célèbre marque “Fan Edition” aux produits portables. Selon une fuite récente, la prochaine smartwatch abordable de la société arrivera sur le marché sous le nom de “Galaxy Watch FE”. Les détails sont fournis par l'équipe d'Android Headlines, qui a découvert des preuves de l'existence de l'appareil non annoncé, caché dans le firmware de Samsung.

Plus précisément, ils ont trouvé trois numéros de modèle distincts, SM-R866F, SM-R866N et SM-R866U, qui s'alignent étroitement sur les délimitations régionales typiques de Samsung pour les variantes mondiales, sud-coréennes et américaines. Le numéro de modèle de base “SM-R866” ressemble beaucoup à la série SM-R86x utilisée pour la taille 40 mm de la gamme Galaxy Watch4 de 2022. La version WiFi était SM-R860, tandis que le modèle LTE portait le numéro SM-R865. Tout porte donc à croire que la Galaxy Watch FE sera une version rafraîchie et plus économique de la Galaxy Watch4.

Samsung veut une montre intelligente moins chère pour 2024

Samsung n'a pas encore officiellement reconnu les plans d'un tel produit. Mais étendre la famille Fan Edition au-delà des smartphones et des tablettes pour y inclure les wearables pourrait avoir beaucoup de sens. D’ailleurs, on sait que le fabricant coréen prévoirait également des Galaxy Z Flip FE et Galaxy Z Fold SE, qui devraient également sortir à l’occasion de la conférence Unpacked cet été.

En supposant que Samsung maintienne sa stratégie habituelle avec les appareils FE, la Watch FE conserverait probablement la plupart des caractéristiques de base et le design de la Galaxy Watch4 normale tout en faisant quelques économies avec des matériaux moins premium ou en omettant les capteurs supplémentaires et les capacités de suivi de la santé. Cela permettrait à Samsung de réduire suffisamment les coûts pour atteindre un niveau de prix plus agressif.

La Galaxy Watch4 standard était proposée à partir de 249 dollars, donc la variante FE pourrait potentiellement passer sous la barre des 200 dollars si Samsung joue à fond la carte de la réduction des coûts. Cela pourrait la placer dans un segment extrêmement compétitif, surtout si elle conserve assez de fonctionnalités de ses grandes sœurs.