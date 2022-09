Pixel Watch : tous les coloris dévoilés juste avant le lancement officiel

La première montre connectée de Google devrait être disponible en plusieurs coloris différents, et nous savons désormais tous les modèles qui seront proposés. On connait également le prix de la version LTE.

Après avoir dévoilé que la Pixel Watch classique coûterait environ 350 euros, 9to5Google a sorti un nouveau rapport qui lève le voile sur le tarif de la version LTE de la montre connectée : 399 dollars. Malgré son processeur vieux de plus de 4 ans, Google ne craint pas de placer son premier appareil à un tarif plus élevé que les récents Galaxy Watch 5 de Samsung.

En effet, on sait que la montre devrait être propulsée par un processeur Samsung Exynos 9110. Pour rappel, il s’agit de la même puce que l’on retrouvait dans la Galaxy Watch originale. Heureusement, la montre embarquera 32 Go de stockage et 1,5 Go de RAM, un record pour une montre connectée. En plus des tarifs, on connait désormais tous les coloris des montres et de ses bracelets.

Voici tous les coloris de la prochaine Pixel Watch

Dans son rapport, 9to5Google a également dévoilé tous les coloris de la prochaine Pixel Watch. Selon lui, Le modèle Wi-Fi/Bluetooth est disponible en boîtier noir avec un bracelet Obsidian, en argent avec un bracelet anthracite et en or avec un bracelet hazel (noisette). De son côté, le modèle LTE est disponible en noir avec un bracelet obsidian, en argent avec un bracelet anthracite et en or avec un bracelet hazel.

Cependant, le leaker Roland Quandt a également assuré sur son compte Twitter qu’un autre coloris sera également disponible en Europe. La Pixel Watch devrait aussi arriver en argent avec un bracelet charcoal (charbon de bois).

Quoi qu’il en soit, nous en saurons davantage à l’occasion de la présentation officielle de la montre qui se tiendra le 6 octobre prochain aux côtés des smartphones Pixel 7 et 7 Pro. Il faudra ensuite patienter environ un mois avant de pouvoir essayer la montre, celle-ci n’arrivant en magasin que le 4 novembre prochain. Pour l’instant, bien que l’on connaisse les prix en dollars, les prix en euros sont toujours inconnus. On s’attend à ce que la montre soit légèrement plus chère chez nous.