Pixel Watch : toute l’expérience Google au poignet à partir de 379 €

La Google Pixel Watch fait partie des grandes arlésiennes de la firme de Mountain View. Des années après la publication des premières rumeurs à son sujet, la 1re montre connectée de Google est enfin officielle ! Avec la Pixel Watch, le constructeur veut proposer l'expérience ultime “Google” au poignet tout en offrant un suivi santé optimale grâce à l'expertise de Fibtbit.

Ce jeudi 6 octobre 2022, Google a donné rendez-vous aux fans pour une nouvelle conférence particulièrement attendue. En effet, la firme de Mountain View a enfin levé le voile sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, ses futurs smartphones haut de gamme. Mais les flagships n'étaient pas les seuls stars du show, non.

Le constructeur américain a enfin présenté la Pixel Watch, sa toute première montre connectée. Si vous suivez l'actualité de Google, vous savez peut-être que la Pixel Watch fait partie des grandes arlésiennes de la marque, puisque les rumeurs à son sujet vont bon train depuis 2018 au moins ! Ces dernières semaines, les révélations à son sujet s'étaient d'ailleurs multipliées sur la toile, à tel point qu'elle n'avait quasiment plus de secret pour nous. Malgré tout, faisons le point sur le produit après la présentation officielle de Google.

Pixel Watch : toute l'expérience Google au poignet

La Pixel Watch se présente donc comme la 1re montre connectée de Google propulsée par WearOS 3,5, la dernière version de l'OS dédié aux smartwatch de la marque. Avec la Pixel Watch, l'entreprise veut proposer l'expérience Google ultime au poignet de l'utilisateur. Voilà pourquoi de nombreuses applications phares du géant américain sont installées nativement sur la montre, comme Google Wallet (pour vos paiements), Gmail et Calendar ou encore le moteur de recherche Google et Google Maps. YouTube Music Premium est aussi de la partie, avec 3 mois d'abonnement offerts à chaque acheteur de la Pixel Watch.

Par ailleurs, la Pixel Watch s'inscrit en toute logique dans l'écosystème Google. De fait, il est possible d'utiliser la fonction Localiser mon Appareil, le Google Assistant ou l'appli Google Home pour gérer vos appareils domotiques depuis votre montre connectée par exemple. Elle fonctionne évidemment avec les Google Pixel 4, 5 et 6 ainsi qu'avec les Pixels Buds. Elle est également compatible avec les smarphones Android 8.0 ou plus récent.

L'expertise de Fitbit pour le suivi santé

Le suivi de la santé reste aussi l'un des principaux champs d'action de la Pixel Watch. Pour ce faire, Google peut compter sur l'expertise de Fitbit, qui appartient à la firme depuis novembre 2019. D'après le constructeur, la Pixel Watch embarque ainsi “le capteur cardiaque le plus précis de Fitbit”. Grâce à l'apprentissage automatique, la Pixel Watch améliore constamment son analyse des dépenses caloriques, des minutes actives en passant par le score d'aptitude quotidienne et le suivi du sommeil. Notez que l'application ECG (électrocardiogramme) est également de la partie.

Bien entendu, la Pixel Watch suivra également avec précision vos performances sportives. Via Fitbit Premium (6 mois d'abonnement offerts à l'achat de la montre), les utilisateurs pourront accéder à plus de mille séances d'entraînement, à 40 modes disponibles, à la programmation des entraînements et des repas, au rapport de bien-être personnalisé et à un tableau de bord sur leurs indicateurs de santé (fréquence cardiaque au repos, fréquence respiratoire, etc.).

Un Soc plus tout jeune dans la Pixel Watch

Maintenant que nous avons abordé la partie Suivi de la montre de Google, il faut s'attarder sur l'aspect technique. Quelles sont les caractéristiques techniques de la Pixel Watch ? La montre, avec son diamètre de 41 mm et ses 36 gr sur la balance, embarque un écran AMOLED affichant 320 ppi et protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5. Cette dalle offre une luminosité de 1000 nits et propose la fonctionnalité Always-on-Display.

Sous le capot, nous retrouvons comme l'avaient annoncé les rumeurs un processeur Samsung Exynos 9110. Ce Soc n'est pas tout jeune puisqu'il équipait la toute première Galaxy Watch ! Il est épaulé par un co-processeur Cortex M33, et il faudra compter sur une mémoire flash de 32 Go eMMC et 2 Go de SDRAM.

Ensuite, la Pixel Watch dispose d'une batterie Lithium-ion de 264 mAh, qui offre selon Google 24h d'autonomie. Via le câble magnétique en USB-C fourni, il est possible d'obtenir 50% d'autonomie en seulement 30 minutes de charge d'après le constructeur. De plus, il faut noter une résistance à l'eau de 5 ATM (5 Bar et 50 mètres). Concernant les parties Connectivité et Audio, la Pixel Watch propose :

Connexion 4G LTE et UMTS

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz

NFC

Haut-parleur intégré

Micro intégré

Disponible dès le 6 octobre 2022 à partir de 379 €

D'après Google, la Pixel Watch sera disponible dès le 6 octobre 2022 chez les revendeurs partenaires comme Boulanger, Fnac-Darty, Orange, SFR, Amazon et Cdiscount dans cinq coloris/configurations différents :

Boitier en acier inoxydable noir mat, bracelet sport noir volcanique

Boitier en acier inoxydable noir Mat, bracelet sport galet

Boitier en acier inoxydable argent poli, bracelet sport harbon

Boitier en acier inoxydable champagne doré, bracelet sport vert sauge

Boitier en acier inoxydable argent Poli, bracelet sport galet

Pour l'instant, Google a annoncé les prix suivants : 379 € pour la version Wi-Fi et 429 € pour la version 4G LTE. Comme dit plus haut, six mois d'abonnement à Fitbit Premium seront offerts à tous les acheteurs durant la période de lancement.