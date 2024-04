Apple Watch X : la montre connectée pourrait utiliser un tout nouveau design, ce que l’on sait

Depuis son arrivée sur la scène des wearables en 2015, les dimensions carrées emblématiques de l'Apple Watch sont restées remarquablement constantes d'une génération à l'autre, mais cela pourrait changer.

De nouvelles informations suggèrent qu'une refonte radicale du design pourrait enfin se profiler à l'horizon, dans le but de donner à la smartwatch phare de l'entreprise sa plus grande métamorphose à ce jour. Selon les dernières rumeurs de Digitimes concernant la chaîne d'approvisionnement, Apple travaille activement à l'utilisation d'une nouvelle conception de carte mère en cuivre recouvert de résine (RCC) pour un futur modèle d'Apple Watch.

Ce changement pourrait contribuer à rendre les composants tels que la carte mère plus minces et le processus de fabrication plus facile dans l'ensemble. Si ce détail vous semble familier, c'est parce que l'influent analyste Ming-Chi Kuo a précédemment rapporté qu'Apple prévoyait d'intégrer la même technologie de carte mère RCC dans sa prochaine gamme d'iPhone 17, attendue en 2025. Parmi les avantages de cette technologie, Ming-Chi Kuo a cité la réduction de l'épaisseur de la carte mère, rendue possible par l'élimination des couches de fibre de verre.

L’Apple Watch X pourrait devenir encore plus fine

Appliqués aux dimensions compactes de l'Apple Watch, de tels changements d'architecture interne pourraient débloquer un design de châssis encore plus mince tout en libérant potentiellement de l'espace supplémentaire pour des batteries plus grandes ou d'autres composants.

Le rapport de Digitimes ne précise pas la date à laquelle cette nouvelle version de l'Apple Watch sera mise au point, mais sa description s'aligne sur les affirmations précédentes de Bloomberg selon lesquelles Apple a mis au point « la plus grande révision à ce jour » du design industriel de l'appareil portable au cours des dernières années.

Selon Bloomberg, plusieurs personnes la baptisent déjà Apple Watch X en interne. Le média indique que cette refonte pourrait inclure un look plus plat avec des cadres plus fins, un passage à de nouveaux types de technologies d'affichage et, ce qui est peut-être le plus controversé, un système de fixation des bracelets entièrement revu qui rendrait les bracelets actuels de l'Apple Watch obsolètes. Il reste à voir si celle-ci est bien prévue pour cette année, ou s’il faudra attendre l’année prochaine.