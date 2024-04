Wear OS : Google va mettre fin à cette limitation pénible des montres connectées

Une fonctionnalité repérée sur l'application Google Pixel Watch va faire disparaître une étape de configuration jusque là inévitable sur les montres connectées. L'ajout devrait s'étendre à d'autres appareils sous Wear OS, pas uniquement les Pixel Watch.

Encore une curiosité il y a une dizaine d'années, les montres connectées font désormais partie du quotidien de nombreuses personnes. Entre les Apple Watch et le nombreuses concurrentes tournant sous Wear OS de Google, il y a l'embarras du choix. Mais si Android pour mobile est désormais un système bien établi et mature, on ne peut pas en dire autant de sa version pour smartwatch. Wear OS en est aujourd'hui à sa 4e version et il lui manque encore plusieurs fonctionnalités basiques qui le rendrait plus agréable à l'utilisation.

Google y travaille en facilitant par exemple la synchronisation des montres avec plusieurs téléphones, ou encore en ajoutant des fonctionnalités utiles à des applications spécifiques. C'est déjà mieux, mais ce n'est pas encore ça. Quelques détails restent encore à régler, notamment sur des points un peu pénibles qui ne devraient plus exister. Heureusement, la firme de Moutain View en est consciente et va notamment en supprimer un de manière définitive.

Cette nouvelle fonction va rendre la configuration d'une montre sous Wear OS plus rapide

Vous êtes habitué à accorder ou non tout un tas de permissions aux applications de vos smartphones. Accès à votre position, au micro, au journal d'appels, au stockage… Vous paramétrez tout cela la première fois que vous ouvrez l'appli puis vous n'y pensez plus. Jusqu'à ce que vous installiez la même sur votre montre connectée. Comme les permissions configurées ne sont pas récupérées, vous êtes obligé de recommencer à zéro et de les accorder/refuser une à une de nouveau, ce qui peut se révéler agaçant à l'usage. Une nouvelle option va changer ça.

Les équipes de la chaîne Telegram Google News l'ont repérée dans la version 2.3.0 de l'application Google Pixel Watch. Une fois activée, elle fait apparaître un menu appelé Détails sur l'appareil, qui lui-même contient l'option de Synchronisation des permissions depuis le téléphone. Plus besoin de les configurer deux fois donc. Bien que la nouvelle fonction soit visible dans l'appli dédiée aux Pixel Watch, le menu concerné est présent sur Android, ce qui laisse penser que d'autres montres sous Wear OS pourront en bénéficier.