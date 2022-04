La Pixel Watch fuite de partout, l’annonce est imminente

Google prépare l'arrivée imminente de sa future Pixel Watch sur sa boutique officielle. Dans un autre leak, on peut y découvrir son design définitif ainsi que ses fonctionnalités. Le produit ne semble plus avoir aucun secret et l’annonce est donc imminente.

Google va prochainement commercialiser la Pixel Watch, sa montre connectée estampillée Pixel. Aujourd’hui, nous pouvons voir son design grâce à @Evleak, qui a publié un rendu sur 91Mobiles.

Cette image montre le terminal de face. On peut y voir sa forme circulaire (attendue), mais aussi la présence d’un bouton poussoir sur la droite. On rappelle que la montre est censée tourner sur Wear OS, avec une intégration poussée de Fitbit. On sait que pour ce genre de produit, la composante santé/fitness est importante. Pour l’instant, cette Pixel Watch adopte le nom de code Rohan au sein de Google.

Le Google Store se met à la plage

Plus qu’un rendu publié par un leaker, c’est une autre donnée qui laisse présager de l’arrivée imminente de la Pixel Watch. Comme l’a remarqué 9to5Google, le PlayStore dédié aux produits a subi un lifting important aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne et au Japon.

Le nouveau design change la manière dont sont présentés les produits. Désormais, ils sont listés dans un menu situé en haut de la page d'accueil. La première catégorie concerne les smartphones, les produits phares de Google, tandis que la deuxième est dédiée aux montres, avant reléguées dans les tréfonds de la boutique.

Pour le moment, les Pixel Watch n’apparaissent pas dans ladite boutique, mais cette volonté de mettre ce segment en avant n’est pas innocent. On peut donc s’attendre à ce que la firme de Mountain View annonce très prochainement ses produits.

La Pixel Watch est en rumeur depuis longtemps. Il y a quelques mois, les premiers rendus ont été partagés par Jon Prosser. Les derniers en date tendent donc à confirmer cette première fuite. Le cadran circulaire sera bien de la partie ! Reste maintenant à savoir quand et comment Google va annoncer la montre. Une présentation vidéo sera-t-elle organisée en ligne ? La firme mettra-t-elle tout simplement ses produits en vente sans annonce préalable ? Nous le saurons bientôt.

