Pixel Tablet : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir sur la tablette de Google

La Pixel Tablet marque le grand retour de Google sur le marché des tablettes. Pour se démarquer de ses concurrents, le géant américain mise sur un appareil hybride qui va agir à la fois comme une tablette standard et comme un écran connecté à la Nest Hub. Design, spécifications techniques, dock, stylet, voici tout ce qu'il faut savoir sur la Pixel Tablet.

Google continue de diversifier sa gamme Pixel. Après des smartphones Pixel, des PC portables Pixelbook, des écouteurs sans fil Pixel Buds, et plus récemment une montre connectée Pixel Watch, la firme de Mountain View s'attaque désormais au marché des tablettes avec la Pixel Tablet. En réalité, ce produit n'est pas la première tentative de Google en la matière, mais ses précédents efforts n'avaient pas franchement été une réussite. En 2015, nous avions eu droit à la Google Pixel C, une tablette Android haut de gamme, la première de la marque si l'on exclut les Nexus, dont le développement était en fait confié à des fabricants tiers. Puis en 2018, avait suivi la Pixel Slate, cette fois basée sur Chrome OS, et s'orientant plus vers une expérience de bureau. Un nouvel échec pour Google, qui avait annoncé en 2019 se retirer de l'industrie des tablettes, dominée par l'iPad d'Apple, pour se concentrer sur ses ordinateurs et smartphones. Quatre ans plus tard, le groupe américain tente une nouvelle fois sa chance avec une nouvelle tablette, la Pixel Tablet, pour tenter de compléter son écosystème de plus en plus vaste.

Quand sort la Pixel Tablet ?

Google a officialisé sa Pixel Tablet lors de la conférence I/O de mai 2022, indiquant à l'époque viser une disponibilité dans le courant de l'année 2023. La fenêtre de lancement pour 2023 a ensuite été confirmée lors de la présentation du Pixel 7, mais sans que ne soit donnée d'indication plus précise. Nous devrions avoir plus d'informations au sujet de la commercialisation de l'appareil lors de la Google I/O 2023, dont la conférence d'ouverture est programmée pour le 10 mai. La Pixel Tablet pourrait être rendue disponible peu de temps après l'annonce.

Combien coûte la Pixel Tablet ?

Si Google n'a pas encore communiqué de tarif pour sa Pixel Tablet, le leaker allemand Roland Quandt, réputé très fiable, avance un prix compris entre 600 et 650 euros pour le produit, en fonction de la configuration de stockage choisie : 128 ou 256 Go. Ce montant inclurait un dock pour poser la tablette. Il s'agit d'un positionnement est intéressant, car il vise le haut du milieu de gamme ou l'entrée du haut de gamme, là où la concurrence n'est pas trop présente. Nous n'atteignons pas des prestations équivalentes à un iPad Pro ou à un Galaxy Tab S8 Ultra, mais la Pixel Tablet propose mieux qu'un iPad standard ou qu'une tablette Samsung de la famille Tab A. Elle devrait par contre se confronter au Xiaomi Pad 5, moins cher et très intéressant.

Google Pixel Tablet: 128 or 256GB, "Porcelain" or "Haze", pricing looks like 600-650 Euros. — Roland Quandt (@rquandt) April 19, 2023

Design, écran, taille et coloris de la Pixel Tablet

Google a pris des risques en matière de design avec ses dernières générations de smartphones, mais devrait rester très sage pour son premier modèle de tablette depuis son retour sur ce marché. Les visuels partagés par le fabricant laissent penser que celui-ci a privilégié une esthétique très classique, voire à l'ancienne, pour sa Pixel Tablet. La dalle est entourée d'épaisses bordures, comme on peut en avoir sur des tablettes Android d'entrée de gamme, alors que les matériaux ne paraissent pas de première qualité. La tablette semble en fait inspirée des anciennes générations de smartphones Pixel, notamment les séries 4 et 5, dont le design n'était déjà que peu innovant au moment de leur sortie.

La taille de l'écran est très proche de celle de l'iPad 2022 : 10,95 pouces. Quant à l'affichage, c'est une définition 2560 x 1600 pixels qui nous attend sur ce produit. D'après la publication 9to5Google, il faut s'attendre à ce que la tablette se décline en quatre coloris. Nous en connaissons déjà deux, aperçus sur divers rendus : un blanc cassé tirant vers le beige et un gris avec de légères teintes de vert. Les deux autres options sont encore inconnues, sachant que tous les coloris ne seront pas forcément disponibles en France. En plus de cela, Google pourrait laisser le choix entre des bordures de couleur noire ou blanche autour de l'écran.

Un capteur photo frontal fonctionnant au format horizontal est intégré, ainsi qu'une unique caméra à l'arrière. Un bouton au niveau de la tranche supérieure droite pourrait servir à bloquer l'optique et le microphone, assurant ainsi une meilleure confidentialité et un usage plus sécurisé pour les enfants.

Un dock avec haut-parleur intégré

Avec cette tablette, Google ne veut pas seulement d'un appareil à usage multimédia ou de productivité, mais aussi d'un écran connecté qui permet de piloter la domotique du domicile. Pour remplir ce rôle, la société américaine miserait sur un dock de charge permettant de garder la tablette alimentée et de la manipuler plus facilement, comme avec un Nest Hub. Cette station, qui pourrait s'appeler Google Pixel Tablet Stand, dispose d'un système d'aimant permettant de garantir la stabilité et de faciliter la mise en place de la tablette.

Des haut-parleurs équipent également le dock, pour produire un son plus puissant et de meilleure facture que l'audio de la Pixel Tablet. Plus qu'une tablette, Google a pour ambition de proposer un véritable écran de contrôle avec cet appareil. Une fois sur le dock, la tablette peut aussi agir comme un cadre photo numérique.

La puce Tensor G2 des Pixel 7

La Pixel Tablet embarque le SoC Tensor G2 développé en partenariat avec Samsung. Cette puce lancée l'année dernière propulse les smartphones de la série Pixel 7. Le Tensor G3 prévu pour les Pixel 8 aurait été une belle surprise, mais son prédécesseur devrait délivrer les performances nécessaires pour offrir une bonne expérience de navigation, multimédia, jeux et domotique, ce que l'on attend le plus souvent d'une tablette de ce type. La puce pourrait toutefois montrer quelques difficultés pour des tâches plus lourdes, comme le montage vidéo ou l'édition photo avancés.

Côté mémoire, Google a prévu 8 Go de RAM pour le terminal, de quoi effectuer du multitâche et de garder de nombreuses applications ouvertes en arrière-plan sans affecter les performances du système. La Pixel Tablet étant destinée à rester au domicile de par son usage hybride tablette – écran connecté, il est probable qu'elle ne propose pas de connectivité mobile ou de GPS, et se contente d'une prise en charge du Wi-Fi.

Quelle autonomie pour la Pixel Tablet ?

Nous n'avons pour l'instant pas d'informations sur la capacité de la batterie de la Pixel Tablet, sur son autonomie, ou sur sa puissance de charge. A priori, elle ne devrait pas offrir des prestations incroyables sur ce point, car l'appareil est pensé pour être régulièrement reposé sur son dock de charge, elle n'a donc pas besoin d'être particulièrement endurante ou de se recharger très rapidement.

La Pixel Tablet est-elle compatible avec un stylet ?

Cela n'a pas été confirmé par Google, mais la Pixel Tablet supporterait l'utilisation de stylets. La tablette fait partie d'une liste d'appareils compatibles Universal Stylus Initiative (USI), un standard qui permet de garantir qu'un stylet pris en charge fonctionne avec n'importe quel appareil certifié. Cette norme est intégrée dans certains modèles de Chromebook et est aussi attendue pour la Pixel Tablet. D'autres preuves de ce support des stylets USI existent. Des lignes de code indiquent que la fonctionnalité Fast Pair va être en mesure d'afficher des alertes de batterie lorsque le stylet commence à manquer d'énergie. Vous pourrez donc utiliser un stylet avec votre Pixel Tablet pour de la prise de notes, de l'édition, du dessin, des jeux…

Un appareil photo minimaliste

Si sur smartphone, l'appareil photo est l'un des principaux arguments de vente, cet élément est bien moins important sur tablette, et d'autant plus sur la Pixel Tablet, qui est pensée pour ne pas quitter le domicile. La caméra frontale est souvent la plus utilisée, pour la reconnaissance faciale ou les appels vidéos. Google miserait sur un capteur photo IMX355 de 8 MP, le même qui équipe la façade du Pixel 6. Cette même optique serait d'ailleurs utilisée pour l'appareil photo disposé à l'arrière du terminal.

Android 13 et mises à jour

Android 14 ne sera lancé qu'à l'automne avec la série des Pixel 8, la Pixel Tablet sera donc propulsée par Android 13. Si Google accorde à sa tablette le même soin qu'à ses smartphones en matière de suivi logiciel, celle-ci devrait bénéficier de trois ans de mises à jour Android et de cinq ans de patchs de sécurité.

Google a publié une démonstration de l'application Google Keep tournant sur la Pixel Tablet. On y aperçoit la possibilité d'utiliser les mêmes raccourcis clavier que sur l'expérience de bureau, confirmant qu'il sera possible de connecter un clavier à la tablette. Un aperçu de l'interface Android de la Pixel Tablet vous est proposé dans le visuel ci-dessous, avec du Material You en veux-tu en voilà.

Google indique avoir optimisé une vingtaine de ses applications propriétaires pour qu'elles tirent mieux parti du grand format d'écran de la Pixel Tablet. Des éditeurs tiers prévoient également de peaufiner l'UI de leurs apps pour les tablettes. Le Play Store proposera une option pour trouver plus facilement des applications optimisées pour le format tablette. L'interface générale d'Android a par ailleurs été retouchée pour s'adapter à une taille supérieure de l'affichage. Des fonctionnalités comme le glisser-déposer d'une app à l'autre en écran séparé sont aussi prévues pour exploiter au mieux le potentiel du grand écran.