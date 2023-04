La Pixel Tablet aurait un bouton spécial pour protéger vos données personnelles

Un membre de Twitter dévoile de nouvelles images de la Pixel Tablet qui confirment le design sobre et les lignes arrondies de l'ardoise siglée Google. Malgré un côté un peu passe-partout, Google destine la Pixel Tablet à devenir un véritable appareil à tout faire, un genre de Nest Hub plus polyvalent.

Le membre de Twitter SnoopyTech a dévoilé des images laissant penser qu’avec la Pixel Tablet et son dock, l’accent sera mis sur les fonctionnalités et sur la sécurité des données. En observant les photos publiées par le leaker, on remarque un nouveau bouton au niveau de la tranche supérieure droite, à proximité de l’objectif photo, quand on fait face à l’écran.

Still not sure if this was the best design pic.twitter.com/o9e7iBBnR9 — SnoopyTech (@_snoopytech_) April 13, 2023

Selon 9 To 5 Google, il pourrait s’agir d’un bouton/glissière permettant d’obstruer physiquement la lentille ou de couper le microphone de l’appareil. Une fonctionnalité qui assurera que les utilisateurs ne sont pas écoutés ou filmés à leur insu. On note également deux longues découpes en forme de haut-parleur sur la tranche latérale droite de l’appareil. D’après le leaker, il pourrait s’agir des connecteurs pour clavier externe.

La Pixel Tablet va protéger vos données avec un bouton

Google souhaite apparemment faire de la Pixel Tablet un centre de contrôle de tous les appareils de la maison. C’est la raison pour laquelle la compagnie va proposer son nouveau gadget avec un ensemble d’accessoires tels qu’un dock intégrant des enceintes audio, qui en feront un outil utilisable quotidiennement pour tous les membres de la famille, un rôle de compagnon « pour tous ». Le Nest Hub se voit peu à peu amputé de fonctionnalités fort appréciées, des enfants notamment, tout porte à croire que Google va miser favoriser la Pixel Tablet.

De la future tablette signée Google, on sait pourtant peu de choses. Elle devrait fonctionner grâce à un processeur Tensor G2, celui-là même que l’on retrouve dans les Pixel 7 et Pixel 7 Pro et son écran pourrait avoir une résolution de 2560 x 1600 pixels, pour une diagonale de 11 pouces. Le stockage pourrait être de 256 Go. Des rumeurs récentes affirment que la firme de Mountain View a abandonné l’idée de présenter un modèle Pro, pour se concentrer sur une seule et unique ardoise.