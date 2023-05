Pixel Tablet : Amazon dévoile son prix et sa fiche technique juste avant l’annonce officielle

Google prévoit de dévoiler sa première tablette, la Pixel Tablet, à l’occasion de la conférence Google I/O du 10 mai prochain, mais Amazon a finalement vendu la mèche juste avant la présentation officielle.

Selon un premier listing Amazon qui a depuis été supprimé, la Pixel Tablet sortira le 20 juin au Japon, tandis que d'autres spécifications clés ont également émergé grâce à cette fuite. Alors que le lancement n’est attendu que dans deux jours, on sait désormais presque tout au sujet de la première tablette de Google.

D’après les informations d’Amazon, celle-ci devrait arriver à 79 800 yens pour la version avec 128 Go de stockage, soit 536 euros. Cependant, le célèbre leaker Roland Quandt, la tablette arriverait chez nous à environ 680 euros une fois les taxes ajoutées.

Quelles caractéristiques techniques pour la Pixel Tablet ?

Selon Amazon, on peut s’attendre à un écran LCD de 10,95 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels et une luminosité de 500 nits. Malheureusement, le taux de rafraichissement de l’écran devrait rester bloqué à 60 Hz, et il ne faudra pas compter sur une dalle OLED, contrairement aux prochaines Galaxy Tab S9.

La Pixel Tablet sera sans surprise propulsée par une puce Tensor G2, héritée des Pixel 7 et 7 Pro, et que l’on retrouvera également sur le Pixel 7a qui sera annoncé le même jour. Le processeur sera épaulé par 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.1, suivant la configuration choisie.

Notons également la présence de caméras de 8 MP à l’arrière et de 8 MP à l’avant, quatre haut-parleurs, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2 et d’une puce Ultra WideBand. La tablette misera également sur un port US 3.2 Gen 1 pour la recharge, ce qui lui permettra de pouvoir prendre en charge un écran externe.

Enfin, Amazon évoque une batterie de 27 Wh, qui offrirait une autonomie de 12h. La meilleure nouvelle, c’est que Google prévoirait d’expédier la station d’accueil avec sa tablette, ce socle sur lequel peut être posée la Pixel Tablet pour se transformer en véritable Google Hub amélioré. La tablette offrirait même une compatibilité avec les stylets selon la norme USI 2.0, mais il faudra en acheter un séparément si vous souhaitez.