Google lance la Pixel Tablet, sa première tablette sous Android à 679 euros

Google vient enfin de présenter officiellement la Pixel Tablet, sa première tablette connectée. Sans être révolutionnaire, celle-ci a pourtant un avantage de taille : celui de pouvoir se transformer en écran intelligent pour votre maison connectée.

Durant sa conférence Google I/O 2023, Google a non seulement levé le voile sur les Pixel 7a et Pixel Fold, mais également sur sa première tablette connectée, la Pixel Tablet. Il s’agit d’une des tablettes les plus puissantes du marché, puisqu’elle est propulsée par la puce Tensor G2, la même que l’on retrouve sur les derniers smartphones de l’entreprise.

Elle offre un écran LCD de 10,95 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels et une luminosité de 500 nits, mais le taux de rafraichissement est bloqué à 60 Hz. On peut également compter sur des caméras IMX355 de 8 MP à l’arrière et de 8 MP à l’avant, quatre haut-parleurs, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2 et une puce Ultra WideBand. Google annonce une autonomie de 12h, ce qui est dans la moyenne.

La Pixel Tablet peut se transformer en Google Nest Hub

Ce qui rend cette Pixel Tablet différente des autres produits déjà commercialisés est sa station de recharge équipée d’un haut-parleur. Une fois posée dessus, la tablette se transforme en véritable Google Nest Hub. Il vous suffit alors de dire « Ok Google » pour contrôler votre maison connectée, comme vous pourriez le faire avec votre écran intelligent.

Une fois en place sur le socle, le « Google Pixel Tablet Stand », la tablette peut également se transformer en cadre numérique pour afficher vos photos. Un autre avantage est de pouvoir visionner des vidéos sur le grand écran, tout en profitant des puissants haut-parleurs de l’enceinte, plutôt que ceux intégrés sur la tablette.

Prix et disponibilité

Comme l’avaient dévoilé les fuites précédentes, Google lance bien sa Pixel Tablet à partir de 679,99 euros en France avec 128 Go de stockage. Il faudra compter 799,99 euros pour la version avec 256 Go de stockage. La bonne nouvelle, c’est que la station de recharge équipée d’une enceinte est incluse dans la boîte, vous n’aurez donc pas à l’acheter séparément. Seuls deux coloris sont disponibles en France : vert sauge et porcelaine.

Vous pourrez bientôt la retrouver sur le Google Store, ainsi que sur Fnac-Darty, Boulanger et Amazon. Elle devrait être disponible pour tous le 26 juin prochain.