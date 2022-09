Google Pixel Tablet : écran 11 pouces, 256 Go de stockage, les premières informations dévoilées

La première tablette de Google, la Pixel Tablet, fait déjà l’objet d’une fuite plusieurs mois avant son lancement. Une partie de ses caractéristiques techniques viennent d’être dévoilées.

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous savons que Google prépare sa propre tablette Android faite maison, et nous en savons désormais un peu plus à son sujet. Après que l'entreprise américaine ait présenté son design sur scène à la Google I/O 2022, 91mobiles vient de dévoiler une partie de la fiche technique de la tablette des mois avant sa sortie, et il semble qu’il s’agira d’une tablette tout ce qu’il y a de plus classique, mais elle pourrait hériter de la même puce que les Pixel 6 et 6 Pro.

En effet, d’après le site, la tablette pourrait être propulsée par un processeur Google Tensor. Il s’agirait de la première génération de la puce, et non du prochain Google Tensor G2 que l’on retrouvera dans les prochains Pixel 7 et 7 Pro. Malgré tout, une puce Tensor permettra probablement à la tablette d’être plus puissante que la plupart de ses rivales. D’ailleurs, le processeur sera épaulé par 128 Go ou 256 Go de stockage, comme les Pixel 7 Pro.

Que sait-on sur la Pixel Tablet ?

D’après les informations de 91mobiles, en plus du processeur Tensor, la tablette bénéficierait d’un écran de 10,95 pouces. On ne sait pour l’instant pas s’il s’agira d’un écran OLED ou LCD, mais il est probable que Google optera pour un simple écran LCD si la tablette est placée sur le segment milieu de gamme.

Au niveau de la photo, une fuite précédente avait dévoilé que l’appareil utiliserait deux capteurs photo IMX355 de 8 MP, le même capteur que l’on retrouve à l’avant du Pixel 6. Concernant les autres caractéristiques techniques, il faudra malheureusement patienter avant d’en savoir plus.

91mobiles indique que la tablette est rentrée dans sa phase de validation, ce qui signifie que nous devrions la voir arriver d’ici les prochains mois. On sait même que Google travaillerait sur une deuxième tablette encore plus puissante, la Pixel Pro. Pour l’instant, tous les yeux sont tournés vers les prochains Pixel 7 et 7 Pro ainsi que la montre connectée Pixel Watch, qui seront lancés le 6 octobre prochain.

