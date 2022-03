Test Samsung Galaxy Tab S8 Ultra : est-ce la taille qui compte ?

La Galaxy Tab S8 Ultra est la nouvelle tablette premium de Samsung. Elle mise sur son format particulier, puisqu’elle est dotée d’un immense écran de plus de 14 pouces. Plus encore, elle veut être une vitrine technologique pour la marque coréenne. Mais la taille fait elle tout ? Réponse tout de suite.

En février 2022, Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy S22. Cette annonce a quelque peu éclipsé une autre, puis dans le même temps, trois nouvelles tablettes ont été présentées : la Galaxy Tab S8, la Galaxy Tab S8+ ainsi que la Galaxy Tab S8 Ultra. C’est cette dernière que nous testons aujourd’hui.

Les deux premiers modèles succèdent aux Galaxy Tab S7 et S7+. La Galaxy Tab S8 Ultra est pour sa part un peu particulière, puisqu’elle inaugure un nouveau format. Pour la première fois, Samsung propose une ardoise tactile de presque 15 pouces. C’est la plus grande tablette Android du marché !

C’est bien entendu sur ce point que le terminal se différencie de la concurrence. Il a toutefois d’autres arguments en réserve, comme son processeur ultra puissant, la présence d’un stylet ou la compatibilité avec un clavier. L’objectif est toujours le même : remplacer un ordinateur pour des tâches simples.

Nous allons donc nous poser les deux questions suivantes. Tout d’abord, la Galaxy Tab S8 Ultra est elle une bonne tablette Android ? Ensuite, nous nous demanderons si ce format, qu’on a plus l’habitude de voir sur les laptops, apporte réellement quelque chose à l’utilisateur. Nous nous attarderons enfin rapidement sur les deux autres tablettes de la gamme, qui sont (à part leur taille) assez similaires à cette Ultra.

Prix et disponibilité

La Galaxy Tab S8 Ultra est disponible en précommande en Europe sur le site de Samsung et chez les revendeurs partenaires. Elle sortira le 5 avril 2022. Elle est vendue en plusieurs versions. Les voici :

8 Go de RAM, 128 Go de mémoire, Wi-Fi : 1219 euros

12 Go de RAM, 256 Go de mémoire, Wi-Fi : 1319 euros

12 Go de RAM, 256 Go de mémoire, 5G : 1479 euros

16 Go de RAM, 512 Go de mémoire, Wi-Fi : 1549 euros

16 Go de RAM, 512 Go de mémoire, 5G : 1699 euros

Des tarifs élevés qui nous rapprochent plus du monde des ultra-portables Windows que des tablettes Android. À noter qu’habituellement, Samsung ne livre pas de clavier-cover avec ses ardoises. Toutefois, le Book Cover Keyboard est actuellement offert à l’achat, et sans limite de temps. Nous partirons donc du principe que ce clavier fait partie intégrante du produit. Enfin, le S-Pen est également compris dans la tablette.

Pour notre exemplaire de test, Samsung nous a prêté le modèle en 5G disposant de 12 Go de RAM et de 256 Go de mémoire, soit celui à 1479 euros.

Une fiche technique très attrayante

La Galaxy Tab S8 Ultra est le fleuron de Samsung en ce qui concerne les tablettes, nous retrouvons donc une fiche technique plus qu’attrayante. Le terminal est ainsi équipé d’une immense dalle AMOLED tactile de 14,6 pouces d’une définition de 2960 x 1848 pixels et dotée d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8 Ultra Ecran 11"

LCD LTPS

2560 x 1600 pixels, 120 Hz 12,4"

AMOLED

2800 x 1752 pixels, 120 Hz 14,6"

AMOLED

2960 x 1848 pixels, 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Capteurs avant 12 Mp 12 Mp 12 Mp Stockage 128, 256 Go 128, 256 Go 128, 256, 512 Go Batterie 8000 mAh 10090 mAh 11 200 mAh Recharge 45W filaire 45W filaire 45W filaire OS Android 12 + One UI 4.1 Android 12 + One UI 4.1 Android 12 + One UI 4.1

À l’intérieur, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, soit le plus puissant du marché actuellement. À l’arrière, nous avons deux capteurs de 13 et 6 mégapixels et à l’avant, deux capteurs de 12 mégapixels. Enfin, la batterie est de 11 200 mAh et Samsung propose une charge rapide de 45 Watts (avec chargeur non compris dans la boîte).

Sur le papier, nous avons donc une belle bête. Ne reste maintenant qu’à déterminer si tout cela mélangé donne un bon produit. Samsung est il à la hauteur de ses ambitions ?

Un design toujours aussi parfait

La Galaxy Tab S8 Ultra, tout comme la Tab S8 et S8+, reprend en très grande partie le design de la Galaxy Tab S7. Nous avons donc toujours cette tablette très sobre qui mise sur des lignes abruptes et épurées. La première chose qui frappe sur cette Tab S8 Ultra, c’est bien sûr sa taille. Nous avons ici une tablette qui fait 326 x 208 millimètres. Pour un produit de ce type, c’est énorme !

C’est en effet la taille d’un ultra portable classique de 14 pouces, format que nous n’avons pas l’habitude de voir sur une ardoise Android. La Tab S8 Ultra reste toutefois une tablette et propose une finesse impressionnante de 5,5 mm sans la cover (1,4 cm avec), ce qui est la marque de fabrique de la gamme.

Niveau poids, la tablette seule fait 725 grammes, ce qui est en adéquation avec sa taille. Avec le clavier et la cover, elle atteint les 1,38 kilo, ce qui est équivalent à un ultra-portable de 14 pouces sous Windows.

Lorsqu’on la prend en main, la Tab S8 Ultra montre deux visages. Avec la cover, nous avons un produit qui ressemble à s’y méprendre à un ordinateur portable classique. Cela pourrait être un Surface Laptop ou n’importe quel PC de ce format. Lorsqu’on lui retire tous ses artifices, la Tab S8 Ultra interloque par son poids léger (pour cette taille), mais aussi par sa finesse. Nous avons presque peur de la casser en la manipulant, mais le produit se montre en réalité très solide. Une fois ce cap passé, c'est un réel plaisir à utiliser, avec ou sans le clavier.

Visuellement, nous avons quelque chose de similaire à la Tab S7 avec une coque unibody en aluminium noir. Celle-ci est très épurée et agréable au toucher (même si elle marque facilement les traces de doigts). On remarque toutefois un petit Samsung gravé discrètement dans un coin, mais aussi cette longue bande noire et brillante accolée au module photo. Il s’agit de l’emplacement aimanté pour le S-Pen.

Ce module photo est composé de deux capteurs et ressort très légèrement du châssis, mais rien de bien grave.

La cover en plastique s’accroche de manière aimantée à ce dos. Si elle rend la tablette moins fine, elle apporte tout de même des avantages. Le premier est de fournir une protection à votre terminal. Un autre est de proposer un emplacement dédié pour le S-Pen, qui pourra donc être transporté avec la tablette sans risquer d’être perdu.

Enfin, cette cover est dotée d’un pied rétractable sur 170 degrés, parfait pour caler l’écran selon vos besoins, soit pour dessiner, soit pour regarder un film, soit pour travailler.

Les tranches de la Tab S8 Ultra sont plates. Sur chaque côté, nous trouvons deux haut-parleurs, position idéale qui a déjà fait ses preuves sur les versions précédentes (nous allons y revenir plus bas). Sur la tranche supérieure (ou droite en mode paysage), nous apercevons les boutons de volume et d’allumage (ou Bixby) ainsi que le capot dédié à la carte SIM. Sur la partie inférieure, on note la présence de trois connecteurs et deux encoches, attirail dédié à la connexion avec le clavier. Bref, tout est là où il doit être.

En ce qui concerne la partie écran, elle impressionne grâce à ses bords fins qui permettent d’obtenir un ratio écran/façade à 90 %. Sous la dalle AMOLED, Samsung propose toujours un capteur d’empreintes directement intégré. Comme d’habitude, il fonctionne à la perfection et peut se coupler avec un outil de reconnaissance faciale.

On aperçoit une encoche étonnante sur l’un des bords de l’écran. Il s’agit d’un module qui comprend deux capteurs de 12 mégapixels (wide et ultra-wide). Pourquoi deux ? Tout simplement car il a été conçu pour les visioconférences. Une fois l’option activée dans un outil de chat (Messengers, Teams, Zoom…), la caméra zoomera automatiquement vers celui qui parle. Cette fonctionnalité est pratique en plus de bien fonctionner. Si vous êtes seul, vous pouvez aussi poser votre tablette et bouger devant, elle vous suivra du regard. Idéal si vous souhaitez discuter avec quelqu’un en faisant autre chose.

Enfin, parlons un peu du clavier. Alors que la Tab S8 et S8+ sont compatibles avec les Book Cover pensés pour la Tab S7, ce n’est évidemment pas le cas ici, étant donné que le format Ultra est tout nouveau chez Samsung.

Ce clavier est similaire à ce que nous avons déjà vu, mais en plus grand. La frappe est agréable avec une bonne résistance sous les doigts et on apprécie le trackpad, très précis et efficace. Le travail au quotidien est donc possible à ce niveau, d’autant plus que Samsung a pensé à tout au niveau du logiciel (nous allons le voir plus bas) afin d’offrir une expérience extrêmement proche du PC. Nous écrivons d’ailleurs ce test avec la Galaxy Tab S8 Ultra, et c’est un réel plaisir.

Cette partie clavier s’accroche très facilement au corps de la tablette grâce à un système d’aimants et a aussi l’avantage de protéger votre écran. Bref, du classique, mais bien pensé.

Samsung sait y faire au niveau du design et le prouve encore une fois aujourd’hui. Sur cette partie, nous n’avons aucun reproche à faire à la Tab S8 Ultra : c’est une réussite totale. On aimerait que toutes les tablettes du marché aient ce niveau de finition. Cerise sur le gâteau, elle apporte un petit truc en plus : sa très grande taille, ce qui en fait un cas unique.

Un grand écran parfaitement calibré

La Galaxy Tab S8 Ultra mise sur sa taille d’écran pour séduire. C’est en effet la tablette Android la plus grande du marché. Vous le savez, ce n’est pas seulement la taille qui compte. Nous allons donc déterminer si cette dalle Super AMOLED est de qualité. Elle est de 14,6 pouces, adopte une définition de 2 690 x 1 848 pixels et est dotée d’un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Bref, tout ce qui se fait de mieux aujourd’hui sur le marché.

Comme d’habitude, Samsung propose deux modes de couleurs pour son écran : Vif et Naturel. Nous les avons analysés et les résultats sont excellents. Le mode Vif propose ainsi une image qui « saute » aux yeux de l’utilisateur. Ce sont surtout les couleurs primaires qui sont presque fluos. La température est à 7000 K, soit au-dessus des 6500 K de la norme vidéo. Dans les faits, l’affichage tire légèrement vers le bleu. Ce n’est pas réellement un défaut, étant donné que Samsung a réglé son écran de cette façon afin qu’il soit plus flatteur pour la rétine. Une manière de rendre le visuel plus impactant.

Le mode Naturel, pour sa part, propose un calibrage parfait. La température est à 6500 K tandis que le Delta E moyen est en dessous de 3, soit un score idéal. C’est ce mode qu’il faudra privilégier pour regarder et traiter des photos, puisqu'il retranscrit idéalement la réalité.

Dans les deux modes, le contraste est infini (AMOLED oblige). Nous avons donc des blancs éclatants et des noirs profonds, ce qui est idéal pour les scènes sombres dans les films ou les séries. Plus encore, la luminosité est exemplaire, puisque nous l’avons mesuré à 600 cd/m² au maximum. Même dehors par grand soleil, la lisibilité sera bonne sur votre Tab S8 Ultra.

En définitive, Samsung ne déçoit pas en offrant un écran de qualité et parfaitement calibré. Le constructeur sait toujours y faire et le prouve encore une fois. Pour une tablette qui mise sur son grand affichage, c’est un réel atout.

En ce qui concerne le son, le constructeur se débrouille bien en offrant une puissance appréciable et une stéréo maîtrisée. On remarque tout de même une distorsion un peu élevée lorsque le volume est à plus de 90%, mais compte tenu du format, nous ne pouvons espérer mieux. Que ce soit au niveau de l’image ou du son, cette Tab S8 Ultra est techniquement un sans-faute.

Une tablette puissante, mais pas surpuissante

La Galaxy Tab S8 Ultra est équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (gravé en 4 nm), soit le plus puissant du marché actuellement. Plusieurs modèles sont disponibles. Notre version de test embarque 12 Go de RAM, ce qui peut jouer sur les résultats des benchmarks. Nous avons bien évidemment fait passer une batterie de benchs au terminal et les résultats obtenus sont très convaincants. On note une réelle progression par rapport à la Galaxy Tab S7, dotée d'un Snapdragon 865+.

Toutefois, ce Snapdragon 8 Gen 1 ne propose pas un bond par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 888. Il ne faut donc pas s'attendre à une révolution.

À noter que ces résultats de benchmark sont à prendre avec des pincettes. L’outil Geekbench a en effet banni les Tab S8 de ses classements à cause de la fonctionnalité Game Optimizing Service (GOS) de la surcouche One UI. Celle-ci bride le processeur… sauf pendant les benchmarks.

Dans les faits, ça signifie que les résultats ne sont pas conformes à ce que l’utilisateur a dans la vie de tous les jours. Dans les applications courantes, l’outil estime qu’on perd 24% de performances en single-core et 11 % en multi-core par rapport aux benchmarks. Même en appliquant ce malus à nos scores, la Tab S8 Ultra reste l’un des produits les plus puissants du marché, mais la stratégie pose question. Samsung a d’ores et déjà indiqué qu’un patch allait prochainement être déployé pour régler le « souci ».

Dans l’ensemble, la Tab S8 Ultra se débrouille très bien au quotidien. Nous n’avons constaté aucun ralentissement lors de notre semaine de test, ni même de plantage. La tablette tourne comme un charme dans les logiciels gourmands, même en multitâches avec de nombreuses apps lancées.

Niveau jeu, aucun souci de ce côté-là non plus. La tablette fait tourner tous les gros titres du PlayStore sans toussoter. Notre titre de référence, Genshin Impact, ronronne à 60 images par seconde avec les graphismes au maximum. Concernant la chauffe, celle-ci est présente et se fait sentir (c’est un inconvénient du Snapdragon 8 Gen 1), mais reste bien localisée sur une partie du châssis, donc n’est pas gênante.

Bref, une tablette puissante qui permet de faire tout ce qu’il est possible de faire sur Android, même si nous aurions pu espérer mieux.

Une partie logiciel axée sur la productivité

La Galaxy Tab S8 Ultra de Samsung est dotée d’Android 12 avec la surcouche One UI 4.1. Comme d’habitude, le constructeur apporte ses petites particularités, comme un design propre, la barre latérale ou encore les applications directement préinstallées. Mais la Galaxy Tab S8 Ultra propose d’autres choses intéressantes.

Samsung vise ici les utilisateurs en quête de productivité. Comment les persuader d’abandonner leur PC sur Windows 11 pour faire de la bureautique ? Tout simplement en leur offrant quelque chose de similaire. Pour ça, le constructeur a développé l’interface Dex, qui imite le bureau de l’OS de Microsoft. Pensé pour être utilisé avec le clavier et la souris, on y accède en appuyant sur la touche adéquate (on y passe en quelques secondes).

Cette interface remplit parfaitement son rôle et l’utilisateur pourra s’en servir pour des tâches simples, comme de la navigation Internet, de l’écriture sur Word ou encore un peu de traitement photo via l’application. Elle ne permet pas à la Tab S8 Ultra de remplacer complètement un laptop, mais on s’en approche.

Une autre fonctionnalité intéressante est le second écran. Si vous avez votre tablette connectée au même réseau Wi-Fi que votre PC, il suffit d’activer l’onglet adéquat (dans le menu déroulant) puis de taper Win + K sur Windows 11. En quelques secondes, il est alors possible de transformer votre Tab S8 Ultra en moniteur supplémentaire. Très pratique et surtout très simple à utiliser. Un vrai plus.

Enfin, impossible de ne pas parler du S-Pen, présent par défaut dans la boîte. Il fonctionne de la même manière que sur le S22 Ultra. Vous pourrez dessiner, prendre des notes, colorier… via un tas d’applications mises en avant dès que vous prenez le stylet en main.

Ce dernier marche à la perfection et satisfera ceux qui aiment dessiner à la volée ou prendre des notes manuscrites. Sa grande force, c’est qu’il est parfaitement intégré au fonctionnement de la surcouche. Cerise sur le gâteau : si vous avez un S22, vous pourrez vous servir du smartphone comme palette de couleurs si vous dessinez sur votre Ultra.

Bref, Samsung apporte son savoir-faire logiciel dans sa Tab S8 Ultra avec des fonctionnalités intéressantes, mais surtout utiles. Nous sommes séduits par l’interface Dex, toujours aussi efficace, mais aussi par le second écran, idée ingénieuse et parfaitement exécutée.

Une bonne autonomie

La Galaxy Tab S8 Ultra dispose d’une énorme batterie de 11 200 mAh, une capacité qui semble taillée pour offrir la meilleure autonomie possible. Lors de nos tests en lecture de vidéo en streaming, la tablette a tenu un peu plus de 13 heures avec le taux de rafraîchissement calé à 120 Hz. En réglant ce framerate à 60 Hz, nous pouvons gagner une ou deux heures.

En travaillant de manière classique (comme sur un laptop Windows) environ 8 heures dans une journée avec la charge pleine le matin, nous avons entre 45% et 50% de batterie le soir. C’est excellent. Bien entendu, ce score dépend énormément de votre utilisation, mais il est possible de laisser son chargeur chez soi pour une journée dehors avec sa Tab. Les utilisateurs qui se servent de leur ardoise le soir uniquement pour jouer un peu ou regarder des séries peuvent espérer tenir une semaine entre deux recharges.

Le chargeur n’est pas fourni avec la tablette, Samsung présumant que vous en avez déjà un chez vous, mais la Tab S8 Ultra est compatible avec la charge rapide de 45 Watts. En utilisant le chargeur adéquat (que nous a prêté la marque), le terminal se réalimente de 0 à 100% en une heure et quinze minutes. Un bon score. Avec un chargeur classique, il faut compter plus du double.

Et les Galaxy Tab S8 et S8+ ?

En plus de cette Tab S8 Ultra, Samsung propose deux autres modèles, la Tab S8 classique ainsi que la Tab S8+. Nous avons pu les tester et les résultats obtenus en labo sont très proches de que nous avons eu avec l’Ultra.

Leur design est similaire, Samsung ayant donné naissance à une gamme visuellement cohérente. Deux différences majeures à signaler, tout de même. La taille, tout d’abord, ce qui est évident : la Tab S8 propose un écran de 11 pouces et la S8+ de 12,4 pouces. Ensuite, ces deux produits n’embarquent pas l’encoche avec les deux APN frontaux sur leur dalle, puisque c’est une exclusivité de l’Ultra.

Concernant l’écran, nous passerons rapidement sur la Tab S8+ : les données obtenues par notre sonde sont en tous points identiques à celles de l’Ultra. Ici, seule la taille change. La Tab S8 est plus particulière, puisqu’elle embarque une dalle LCD et non AMOLED. Le calibrage est quasi-identique, mais on note tout de même un contraste logiquement moins élevé (1550 : 1, ce qui est correct) ainsi qu’une luminosité inférieure. Mais pour du LCD, les résultats restent très bons. Pour la partie performances, les trois machines embarquent le Snapdragon 8 Gen 1. Si les résultats obtenus en benchmarks sont très légèrement inférieurs (les S8 et S8+ ont moins de RAM), nous sommes encore une fois face à des produits identiques. La partie logicielle ne diffère pas non plus.

Enfin, l’autonomie est un peu moins bonne sur les S8 et S8+, puisque nous perdons respectivement une heure et une heure et demie sur notre test vidéo par rapport à l'Ultra.

En bref, il y a quelques différences techniques entre les trois produits, mais négligeables. Pour s’aiguiller dans son choix, l’utilisateur devra surtout se demander de quelle taille d’écran il a besoin. Le budget sera également une question majeure, les trois produits n’étant pas exactement vendus au même prix.