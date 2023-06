Pixel Tablet : le dock devient inutilisable si vous branchez un accessoire en USB

La Pixel Tablet et la première tablette de Google. Celle-ci s’est avérée assez intéressante puisqu’elle peut non seulement être utilisée de manière classique, mais également en tant que Nest Hub. Cependant, cette fonctionnalité a quelques limites.

La station d'accueil de la tablette est l'un des aspects qui différencient la Pixel Tablet de ses concurrentes, celle-ci a quelques inconvénients. Elle présente notamment un défaut majeur : elle perd sa fonctionnalité principale lorsqu'un périphérique USB est connecté à la tablette.

Conçue comme un accessoire pratique, la station d'accueil permet aux utilisateurs de convertir sans effort leur tablette Pixel en écran domestique intelligent à l'aide d'une simple fixation magnétique. Outre le chargement sans fil de l'appareil, la station d'accueil est aussi équipée d'un système de haut-parleurs pour offrir un son plus puissant que ceux intégrés dans la tablette. Cependant, un problème inattendu survient lorsque les utilisateurs connectent un périphérique USB au port USB-C de la tablette : les haut-parleurs de la station d'accueil cessent de fonctionner.

Les haut-parleurs du dock de la Pixel Tablet ne fonctionnent plus dans certaines conditions

Le problème a été récemment mis en lumière par Mishaal Rahman, qui a découvert que les haut-parleurs de la station d'accueil deviennent inactifs lorsqu'un périphérique USB est branché sur le port USB de la tablette. Dès que la tablette détecte la station d'accueil, une notification invite les utilisateurs à déconnecter tout accessoire du port USB pour retrouver l'accès aux haut-parleurs de la station d'accueil.

On ne sait pas exactement ce qui cause ce bug, mais une hypothèse semble se démarquer. La tablette Pixel pourrait interpréter la connexion à la station d'accueil, établie via les broches à l'arrière, comme une connexion USB standard. Par conséquent, la tablette pourrait avoir du mal à gérer simultanément la sortie audio et le transfert de données via son système USB. On ne sait pas si cette limitation provient d'un problème matériel lié au contrôleur USB embarqué ou d'un problème logiciel que Google pourrait résoudre, le géant n’ayant pas encore officiellement pris la parole à ce sujet.

Si ce défaut n’est pas rédhibitoire pour profiter de la tablette, il est tout de même ennuyant pour les utilisateurs qui branchent des accessoires à la Pixel Tablet lorsqu’ils utilisent la station d’accueil. Il reste maintenant à voir si Google pourra ou non corriger ce problème via une mise à jour.