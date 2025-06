Vous allez bientôt pouvoir demander tout ce qui vous passe par la tête à Google Photos (et ça change tout)

L'IA Gemini commence à arriver dans Google Photos. Ce qui va prochainement permettre à tous les utilisateurs de l'application de chercher des images avec des questions aussi complexes qu'ils le souhaitent. De quoi trouver beaucoup plus vite une photo cachée dans les milliers que vous avez prises, sans tout passer au peigne fin.

Vous le savez déjà : vous pouvez facilement rechercher des personnes, objets, et animaux de compagnie dans Google Photos juste en utilisant la recherche et en tapant un nom ou un terme tel que chien, chat, ou maison. Or, la firme est en train de muscler la recherche dans les méandres de votre montagne de photos.

Pour cela, Gemini AI fait son entrée dans Google Photos. Avec à la clé, la possibilité de lui demander de trouver quelque chose sans vous limiter à une poignée de termes, à des lieux ou dates. Avec Gemini AI, vous pouvez en effet “prompter” votre recherche.

Ask Photos pourrait vous faire gagner du temps dans vos recherches compliquées

Ce qui se traduit concrètement par des demandes du type “trouve la photo dans laquelle je mange des patatas bravas dans un resto à Barcelone ?”. Gemini se basera sur une analyse de vos images pour trouver celle, prise à Barcelone, dans un restaurant où vous mangez effectivement ce plat. Cette nouveauté est connue sous le nom de Ask Photos, en tout cas aux États-Unis où elle est en cours de déploiement dans le cadre d'un test de grande ampleur.

Une diffusion pour l'instant limitée et qui prend du temps. On imagine que le spécialiste de la recherche en ligne a une réputation à tenir… La firme ayant dû corriger entre temps un bogue qui rendait la recherche classique de termes simples aussi longue qu'un prompt classique. De ce que l'on comprend, le temps de traitement de Ask Photos n'est pas forcément encore comparable à un battement de cils pour le moment.

Mais cette nouveauté peut quand même faire gagner un temps fou, même en ramant un peu. Surtout si vous avez des milliers d'images dans votre bibliothèque et que vous ne savez pas comment débusquer quelque chose. Un prompt à Gemini AI peut en effet faire en moins d'une minute une trouvaille qui vous aurait peut-être pris autrement une dizaine de minutes voir davantage.

Phase de test oblige, et suite aux retours dont nous vous parlions plus haut, Google a rapidement modifié le déclenchement de son IA. Histoire d'éviter d'agacer ses utilisateurs habitués à des recherches basiques très réactives sur leur mobile Android. Désormais, dans tous les cas, des résultats classiques apparaissent aussi vite qu'avant sans Gemini. Si votre demande s'y prête, Gemini se met en parallèle au travail en tâche de fond.

Aucune info officielle n'est donnée par Google sur le déploiement de Ask Photos à l'international. On sait simplement que les plus curieux peuvent favoriser l'apparition de la nouveauté en activant Face Groups dans l'application et en mettant leur smartphone en langue anglaise.