Pixel Tablet : Google dévoile en images l’interface de sa tablette à tout faire

L'année 2023 verra débarquer la très attendue Pixel Tablet de Google et le non moins mystérieux Pixel NotePad. La firme de Mountain View a légèrement dévoilé l'interface de sa future tablette sur son blog. On y voit l'application Keep à l'usage, mais surtout la barre d'état d'Android et le dock de lancement d'applications.

Google est actuellement très actif sur le front du marketing. La compagnie a compris que pour assurer la pérennité d’Android, elle se devait de vendre plus d’appareils de la gamme Pixel. Celle-ci comprend des smartphones, des montres connectées et des écouteurs, les Pixel Buds. Les plus fins observateurs auront noté qu’il manque pourtant un type d’appareil électronique au catalogue de Google : une tablette.

La Pixel Tablet a été rapidement présentée au début du mois, aux côtés des Pixel 7 et Pixel 7 Pro qui ont accaparé les lumières des projecteurs. C’est la raison pour laquelle on n’en sait encore peu de chose. Au niveau du design, elle offrira un design très sobre et aux angles arrondis, afin de s’intégrer facilement dans tous les intérieurs, très probablement. Au niveau de ses fonctionnalités, nous avons compris que, par l’intermédiaire de sa base de recharge sans fil, elle a vocation à se substituer au Nest Hub. Elle deviendra le centre de contrôle de la domotique du foyer.

La Pixel Tablet servira performante comme un Pixel 7 et polyvalente comme un Nest Hub

La Pixel Tablet ne sortira qu’en 2023. Pour étancher la curiosité grandissante des clients potentiels, Google a dévoilé des GIF de son interface dans le cadre de l’application Google Keep, qui ressemble à s’y méprendre à la version Web sur desktop. On découvre ainsi que la version mobile de Keep permettra d’utiliser les mêmes raccourcis clavier que la version de bureau.

Il est difficile au premier abord de comprendre que l’on est sur tablette, tant l’interface est spacieuse. Mais les menus déroulants ainsi que la barre d’état, ou encore le dock qui abrite les icônes des applications Google ne trompent pas : c’est bien l’interface d’une tablette que l’on a sous les yeux. Et comme le GIF est tiré du blog de Google, on en déduit que ce doit forcément être un écran de Pixel Tablet.

On connaît peu de choses des spécifications techniques de la Pixel Tablet. On ne sait pas si elle sera proposée en plusieurs tailles ou avec un choix de processeurs différents. L’une d’entre elles en tout cas, sera propulsée par un processeur Tensor G2, celui-là même que l’on retrouve dans les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Son écran aura une résolution de 2560 x 1600 pixels pour une diagonale de 11 pouces et un stockage de 256 Go.

Source : Google