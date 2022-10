Apple présente deux nouveaux iPad dont un modèle Pro nourri aux stéroïdes M2

Sans grande surprise, Apple a levé le voile sur trois nouveaux produits, dont deux iPad. Le premier est l’iPad Pro 6e génération, intégrant le processeur M2. Le second est l’iPad classique 10e génération. Plus proche du dernier iPad Air, il en reprend de nombreux atouts, mais pas le soin apporté à certains détails. Les deux tablettes sont toutes deux déjà en précommande et arriveront en boutique le 26 octobre.

Tous les observateurs le sentaient : Apple allait présenter de nouveaux produits aujourd’hui, mardi 18 octobre 2022. Et ce fut le cas. En lieu et place d’une belle vidéo réalisée à l’Apple Parc de Cupertino, la firme a simplement envoyé trois communiqués de presse pour dévoiler deux nouvelles tablettes et un boitier multimédia pour la télévision. Il s’agit de l’iPad Pro sixième génération (ou iPad Pro M2), de l’iPad classique dixième génération (ou iPad A14 Bionic) et de la nouvelle Apple TV 4K.

Dans cet article, nous ne présenterons que les deux tablettes. Ce sont deux produits certes assez différents sur le positionnement : une plate-forme plutôt professionnelle d’un côté et un produit plutôt familial de l’autre. Si le second semble avoir fait l’objet de plus d’attention en 2022, nous n’éprouvons pas la même chose pour le nouvel iPad Pro. À l’image de l’iPhone 14 Pro Max, que nous avons longuement testé dans nos colonnes et sur notre chaîne YouTube, cette tablette nous semble n'être qu’un « refresh » un peu trop familier.

Le nouvel iPad Pro M2 reprend presque toute la fiche technique de l'iPad Pro de 2021

Entrons dans les détails pour expliquer ce sentiment. L’iPad Pro 6e génération succède donc à l’iPad Pro 5e génération, ou iPad Pro M1, sorti fin 2021. L’ardoise se décline en deux tailles : 12,9 pouces et 11 pouces. Il y a bien évidemment quelques différences entre elles : dimension du boitier, poids du produit, taille de l’écran, capacité de la batterie, définition de la dalle (la résolution étant identique) et, comme l’année dernière, nature de l’écran. En effet, le grand modèle profite d’un écran mini-LED tandis que le petit doit se contenter, encore d’un écran LCD IPS. Il est certes 120 Hz, HDR10 et Dolby Vision. Mais le contrôle sur la lumière et les couleurs n’est évidemment pas le même.

Pour tout le reste, les deux tailles ont les mêmes atouts. Et, surtout, les changements entre les deux générations de tablettes sont les mêmes, quelle que soit la dimension de l’affichage. Et, autant être clair, il n’y a pas beaucoup de changements importants. Il y en avait d’ailleurs plus entre les modèles de 2020 et 2021 qu’entre ceux de 2021 et 2022.

Le processeur Apple M2 rend l'iPad Pro compatible ProRes

Le plus important est évidemment le SoC : nous passons du M1 au M2. Tout simplement. Cela apporte plus de puissance et plus de maitrise sur la consommation d’énergie. Nous l’avons remarqué lors de notre test du MacBook Air M2. L’iPad Pro M2 propose d’ailleurs maintenant l’accélération matérielle pour encoder et décoder des fichiers vidéo ProRes et ProRes Raw. Très logiquement, l’application photo est désormais capable de filmer en ProRes 4K jusqu’à 30 images par seconde, ce que l’iPad Pro M1 n’est pas capable d’offrir. Et un nouvel algorithme HDR vient améliorer encore un peu plus les photos.

Les autres petits changements sont plus difficiles à trouver. Il y a le « survol avec Apple Pencil ». Vous n’avez plus besoin de toucher l’écran pour interagir avec. Cette fonction est largement inspirée de ce que fait Samsung avec les Galaxy Tab et les Galaxy Note. Il y a une mise à jour des connexions sans fil : l’iPad Pro M2 voit l’arrivée du WiFi 6E et du Bluetooth 5.3, avec tous les avantages que cela comporte, mais voit aussi disparaitre les connexions mobiles 2G. Maintenant, si vous voulez surfez hors de chez vous, c’est 3G minimum !

Quoi d’autre ? Rien. Même écran. Même batterie. Mêmes capteurs photo à l’avant et l’arrière. Même châssis. Mêmes capteurs environnementaux. Même connectique USB type-C. Etc. Il n’y a donc que très peu de changements. Retrouvons-nous en fin d’article pour les prix des deux tailles et de tous les paliers de stockage. Parce que là, il y a du changement. Notez aussi que l’iPad Pro 5e génération disparait du catalogue. C’est un détail important. En effet, l’iPad classique 9e génération (sorti en 2021) va bien rester en vente (avec une mauvaise surprise en prime), malgré l’arrivée de son successeur.

L'iPad 10 s'inspire beaucoup du dernier iPad Air, mais reste un iPad abordable

Parlons justement de ce successeur. L’iPad 10 est un produit où Apple a bien travaillé cette année, après avoir été plutôt laxiste sur l’iPad 9. En effet, l’itération de 2021 était quasi identique à celle de 2020, avec un simple changement de processeur, un poids légèrement revu à la baisse et un capteur selfie largement amélioré. Cette année, Apple est entré dans le dur en changeant non seulement l’intérieur du boitier, mais aussi l’extérieur. Et ça fait vraiment du bien. Et c’est ce qui explique pourquoi l’iPad 9 va rester au catalogue.

Entrons dans le détail. L’iPad 10 est physiquement plus proche de l’iPad Air 5 de 2021 que de l’iPad 9. La tablette est plus petite. Les bordures sont plus fines. Et l’écran est un peu plus grand que sur l’iPad 9 (mais pas autant que l’iPad Air). L’affichage est directement repris de l’iPad Air 5 : 10,9 pouces de diagonale, 2360 x 1640 pixels pour la définition (résolution de 264 pixels par pouce), technologie IPS « Liquid Retina ». En revanche, l’iPad 10 ne reprend pas les traitements antireflets de l’iPad Air 5. Nous ne sommes pas sur le même niveau de finition.

iPad 10 : un coeur d'iPhone 12 et un capteur Facetime plus pratique

À l’intérieur, nous retrouvons l’A14 Bionic croisé dans les iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max et 12 Mini. Il remplace l’A13 Bionic de l’iPad 9. Ses cœurs sont plus rapides et son coprocesseur neural compte le double de cœurs. La plate-forme est donc plus performante. Mais nous ne sommes pas au même niveau que l’iPad Air 5, une fois encore. Ce dernier profite du M1. En revanche, l’iPad 10 reprend la batterie de l’iPad Air 5 de 28,6 Wh (alors que l’iPad 10 est nettement plus épais). Soit un net recul vis-à-vis de la batterie de l’iPad 9 et ses 32,4 Wh. Cependant, Apple promet une autonomie identique pour les trois modèles (iPad 10, iPad 9 et iPad Air 5).

Autre amélioration issue de l’iPad Air 5 : la photo. La définition du capteur principal passe de 8 à 12 mégapixels et l’ouverture de l’objectif passe de f/2.4 à f/1.8. Grâce à l’iA14 Bionic, le HDR est nettement amélioré et il est désormais pris en charge en vidéo jusqu’à 30 images par seconde. L’iPad 10 filme désormais jusqu’en 4K à 60 images par seconde. À l’avant, le capteur Facetime reste le même, mais il est déporté sur une bordure latérale pour passer des appels en visio quand la tablette est posée à l’horizontale et attachée à un clavier. C’est une très bonne idée.

Quelques améliorations bienvenues dans l'iPad 10… mais pas trop quand même !

L’iPad 10 bénéficie d’autres améliorations intéressantes : haut-parleurs stéréo désormais symétriques, pour une meilleure expérience de visionnage, lecteur d’empreinte digitale caché dans le bouton de mise en marche, WiFi 6 (en lieu et place du WiFi ac) dual band, modem 5G (contre 4G uniquement), connectivité Bluetooth 5.2 (contre 4.2) et connexion filaire USB type-C (et non plus Lightning). Attention, nous voyons ici, une fois encore, quelques différences avec l’iPad Air 5 : le WiFi n’est pas dual band simultané et la compatibilité Apple Pencil est coincée sur la première génération uniquement. Ce sont des détails, mais ça compte à ce prix.

Les deux tablettes sont d’ores et déjà en précommande. Elles arriveront en boutique mercredi 26 octobre 2022 (et non le vendredi 28 octobre). Les prix démarrent à 589 euros pour l’iPad 10, 1069 euros pour l’iPad Pro M2 11 pouces et 1479 euros pour l’iPad Pro M2 12,9 pouces. Voici ci-dessous tous les prix détaillés. L'iPad 9 démarre désormais à 439 euros. Il était précédemment vendu 389 euros. Aïe.

iPad Pro M2 12,9 pouces (WiFi seulement)

128 Go : 1 469 €

: 256 Go : 1599 €

512 Go : 1849 €

1 To : 2349 €

2 To : 2849 €

iPad Pro M2 12,9 pouces (avec 5G)

128 Go : 1669 €

: 256 Go : 1799 €

512 Go : 2049 €

1 To : 2549 €

2 To : 3049 €

iPad Pro M2 11 pouces (WiFi seulement)

128 Go : 1069 €

: 256 Go : 1199 €

512 Go : 1449 €

1 To : 1949 €

2 To : 2449 €

iPad Pro M2 11 pouces (avec 5G)

128 Go : 1269 €

: 256 Go : 1399 €

512 Go : 1649 €

1 To : 2149 €

2 To : 2649 €

iPad 10e génération (10,9 pouces) (WiFi seulement)

128 Go : 589 €

: 256 Go : 789 €

iPad 10e génération (10,9 pouces) (avec 5G)