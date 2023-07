Google serait en train de préparer une tablette pliante, aura-t-on une Pixel Tablet Fold dès 2024 ?

Nos confrères de Digitimes affirment que deux grands noms étasuniens de la technologie s’apprêteraient à se lancer sur le marché des tablettes pliantes.

Et si Google embrassait totalement la vague des appareils pliables ? La firme de Mountain View a officialisé le Pixel Fold en mai 2023 et la rumeur court selon laquelle elle serait également en train de concevoir un Pixel Flip qui viendrait chasser sur les terres du Galaxy Z Flip 5, tout fraîchement dévoilé par Samsung. Il se murmure désormais que la compagnie aurait également une tablette pliante dans ses cartons. Si la rumeur venait à se vérifier, on peut s’attendre à ce que Google nous propose une écurie de produits très appétissants lors de la conférence Google I/O 2024.

À lire — ThinkPad X1 : Lenovo dévoile le premier PC portable à écran pliable au monde

2024 risque d’être l’année du tout pliant, dans le segment premium tout du moins, puisque d’après les sources de Digitimes, Google et Apple seraient en train d’étudier la possibilité de fabriquer des tablettes pliantes. Si les smartphones de ce type commencent à devenir monnaie courante, les appareils aux écrans plus grands, les PC portables et les tablettes donc, sont plus rares. Dans cette catégorie très élitiste, on trouve le Zenbook 17 Fold OLED d’ASUS, l’embryon du PC du futur, ou encore le Lenovo ThinkPad X1.

Google et Apple étudient la possibilité de fabriquer des tablettes à écran pliable

Si réjouissantes qu’elles soient, les informations rapportées par l’organe taiwanais restent à prendre avec un gros grain de sel. Même si Apple et Google étaient effectivement en train de développer des tablettes pliables, il n'y a aucune certitude que les deux compagnies les commercialiseront à terme. Les rumeurs selon lesquelles Apple prépare un iPhone Fold sont insistantes, mais d’après un sous-traitant de l’entreprise, il est peu probable que le produit vedette de Cupertino soit commercialisé en 2024. Un iPad pliable, à l’écran bien plus grand, est donc encore moins envisageable.

Au rayon matériel donc, Google pourrait, dans un avenir plus ou moins proche, proposer un ensemble de produits qui feraient de la compagnie la plus complète en matière d’appareils pliants.